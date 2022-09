Ndicka non rinnova, è testa a testa tra Roma e Juventus per il colpo a parametro zero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Si profila un testa a testa di mercato tra Roma e Juventus per alla per Evan Ndicka.

Il difensore francese dell’Eintracht Francoforte non rinnoverà il contratto in scadenza questa stagione e sta ricevendo diverse conferme di interessamento. Tra queste c’è anche la Roma, vigile per un innesto in difesa.

I giallorossi, però, sono accompagnati da un altro club italiano. Per il classe 1999 è infatti concreto l’interesse della Juventus. Oltre che per il contratto in scadenza, il profilo di Ndicka è apprezzato da Mourinho – e quindi anche da Allegri – soprattutto per la duttilità tattica.

Può infatti ricoprire diverse posizioni: da centrale in una difesa a tre o a quattro fino al terzino. Pinto proverà dunque a portare a Trigoria un altro parametro zero.

Fonte: Tuttosport