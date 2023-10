Mou si aggrappa alla Lu-Pa, ma in coppa spazio al turnover

AS ROMA NEWS – I tre punti col Frosinone hanno riconsegnato a Mourinho e alla squadra un pizzico di serenità, ma per arrivare alla sosta senza avere l’acqua alla gola sarà necessario battere Servette e Cagliari.

Compito non impossibile: gli svizzeri hanno cominciato male in campionato, e ora navigano a metà classifica. Stanno facendo peggio i sardi in Serie A: la squadra di Ranieri è ultima in classifica con appena due punticini raccolti in sette giornate.

Ieri è arrivata l’ultima sconfitta sul campo della Fiorentina, che ha vinto facile con un rotondo 3 a 0. “Contro la Roma sarà una partita tremenda”, ha dichiarato l’ex allenatore giallorosso, ora tecnico degli isolani. “Dovremo fare di tutto per fermarli, non vogliamo retrocedere”.

Mourinho però sa bene che arginare Lukaku e Dybala non è compito facile per nessuno, e per questo punta a tenere i suoi gioielli a riposo in vista del turno infrasettimanale di coppa: contro gli svizzeri in Europa League spazio a El Shaarawy e Belotti, con la Lu-pa pronta a subentrare solo in caso di necessità.

Possibile turno di stop anche per Cristante, sempre utilizzato in questo avvio di stagione. In campo dovrebbero andarci Celik in difesa e Aouar a centrocampo, con Paredes e Bove a completare la mediana. Sulle fasce Zalewski spera di avere una nuova chance per lasciarsi il momento difficile alle spalle. In porta tocca a Svilar.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Corriere dello Sport