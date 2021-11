Mou spreme i suoi fedelissimi. Ma la rosa corta comincia a mostrare il fianco

AS ROMA NEWS – Dopo la sconfitta interna contro il Milan che ha lasciato dietro di sé una lunga coda di polemiche, la Roma deve tornare subito in campo e lo farà domani sera contro i norvegesi del Bodo/Glimt, attualmente in testa al girone C della Conference League.

La squadra di Mourinho dovrà vincere per due motivi: riprendere la testa del raggruppamento, indispensabile per passare il turno evitando il fastidio di giocare un turno eliminatorio in più, e lavare l’onta subita del 6 a 1 dell’andata.

La rosa cortissima a disposizione di Mou però comincia a diventare un problema. Già, perchè domenica a pranzo la Roma avrà l’impegno di campionato sul campo del Venezia, altra partita da non fallire per arrivare alla pausa col morale sotto ai tacchi. Questo poteva indurre il tecnico a qualche riflessione. Ma la gara di Conference, dopo la debacle dell’andata, è diventata di grande importanza.

“Contro il Bodo giocherà la prima squadra“, aveva annunciato Mourinho dopo aver rimediato la sconfitta più umiliante della sua carriera. E non potrebbe essere altrimenti. In difesa le altre opzioni non convincono: sulle corsie Reynolds è stato bocciato e Calafiori è ancora troppo acerbo per essere considerato un’alternativa di prima fascia. A questo si aggiunge la brusca frenata sul recupero di Spinazzola, che non tornerà in campo prima del 2022. Karsdorp e Vina saranno confermati per necessità. In mezzo Smalling è sempre a mezzo servizio e Kumbulla non ha fatto breccia nel cuore di Mou: Mancini e Ibanez saranno costretti agli straordinari.

A centrocampo i problemi sono ancora più grossi: Cristante e Veretout, una coppia che nessuno considerava titolare in estate, sono diventati addirittura imprescindibili per la mediana. Alle loro spalle infatti ci sono ormai solo un paio di giovincelli ex Primavera come Darboe e Bove.

In attacco Lorenzo Pellegrini è out per un problema al ginocchio, e al suo posto potrebbe giocare Mkhitaryan, con El Shaarawy a sinistra e Zaniolo a destra. A meno che Mou non opti per le due punte, con Shomurodov o Felix in appoggio all’unica punta Abraham.

Insomma, contro Bodo e Venezia vedremo in campo sempre i soliti, e la panchina sarà infarcita di Primavera. Al momento infatti è difficile pensare che il portoghese possa pensare di riabilitare improvvisamente i vari Villar, Diawara e Borja Mayoral, ormai condannati a restare nel limbo fino a gennaio. Che è ancora piuttosto lontano. Per oltre due mesi infatti Mourinho continuerà a contare su quei 13-14 giocatori di cui si fida ciecamente. Ma la rosa cortissima a disposizione può diventare molto presto un problema con cui fare i conti.

Giallorossi.net – A. Fiorini