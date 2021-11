Sergio Ramos, 15 milioni di stipendio per non giocare mai: il Psg ora pensa al licenziamento

ALTRE NOTIZIE – Come forse qualcuno ricorderà, in estate si era parlato spesso di un arrivo di Sergio Ramos alla corte di Mourinho. L’ex difensore del Real Madrid, infatti, era andato in scadenza di contratto e tra le possibili destinazioni si era vociferato a lungo anche della Roma.

Il giocatore è poi finito al PSG che, evidentemente non contento di aver già acquistato giocatori costosissimi del calibro di Messi, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum, ha pensato di ingaggiare anche il difensore spagnolo, offrendogli uno stipendio monstre.

Il Qatar Investment Authority, infatti, versa ben 15 milioni di euro netti l’anno (per due anni, totale 30) al giocatore. Peccato però che lo faccia per non giocare mai.

Il difensore sembra infatti soffrire di un problema al ginocchio e al polpaccio della gamba destra, e il tecnico del Psg Mauricio Pochettino al momento non lo ha mai convocato in squadra. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni apparse sulla stampa francese, inoltre, il problema sarebbe anche peggiore del previsto, con un interessamento della cartilagine.

Leonardo recentemente ha minimizzato la situazione, dichiarando che il PSG già sapeva dei problemi di Sergio Ramos, ma proprio in queste ore il quotidiano Le Parisien parla addirittura di una possibile risoluzione del contratto.