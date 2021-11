C’mon Tammy, facci un gol. Ma Eldor in panchina freme

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Toccherà ancora a Tammy Abraham guidare l’attacco della Roma, sia contro il Bodo, per lavare l’onta subita del 6 a 1 dell’andata, sia contro il Venezia, per ripartire subito in campionato prima della pausa per le nazionali.

Il giocatore ha subito impressionato all’esordio per qualità tecniche e leadership, ma tutti quei pali colpiti ne hanno frenato la capacità realizzativa. Ma è soprattutto dopo la chiamata in nazionale che Abraham ha iniziato a rallentare: un problema alla caviglia durante una gara con l’Inghilterra sembra averlo frenato parecchio.

Lui, che è un generoso, non si è tirato indietro: è voluto scendere in campo per questa serie di big match (Juve, Napoli, Milan) senza però riuscire a lasciare il segno. Poco brillante, quasi mai nel vivo del gioco, Abraham ha avuto una pesante involuzione rispetto alle prime apparizioni stagionali.

Mourinho però non sembra intenzionato a metterlo da parte, anzi: su di lui conta tantissimo, e punta a confermarlo al centro dell’attacco. Nonostante abbia voluto un certo Shomurodov come alternativa alla prima punta titolare, con la Roma che ha investito quasi 20 milioni sull’uzbeko.

Anche Eldor aveva ben impressionato nel precampionato, ma poi l’arrivo di Abraham lo ha riportato nelle retrovie. Ora l’ex attaccante del Genoa fatica a trovare spazio: per lui sempre scampoli di gara, e così diventa molto difficile mettersi in mostra. Contro il Bodo spera di avere la sua chance vista l’assenza di Pellegrini: Shomurodov è pronto a giocare vicino ad Abraham. Ma ora l’uzbeko vede in Felix, giovanissimo attaccante salito dalla Primavera, un concorrente molto agguerrito che sta scalando posizioni nelle gerarchie di Mourinho.

Per lo Special One la concorrenza e l’abbondanza non sono mai un problema. Ma ora l’attacco giallorosso ha un disperato bisogno dei gol dei suoi centravanti. Già a partire da domani: c’è un 6 a 1 da vendicare.

Giallorossi.net – G. Pinoli