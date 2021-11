Calciomercato Roma, rivoluzione in vista: piacciono Rudiger e Winks, sempre caldi i nomi di Ceballos, Zakaria e Pedersen

CALCIOMERCATO AS ROMA – Non passa intervista o conferenza stampa senza che Mourinho non torni a sottolineare che, per quanto riguarda la qualità, la rosa della Roma è corta. Lo Special One si fida infatti solo di 12-13 giocatori, e non reputa gli altri pronti o adeguati a competere per traguardi importanti.

La dirigenza non è indifferente ai gridi d’allarme lanciati dell’allenatore portoghese, e avrebbe già dato mandato a Tiago Pinto di studiare tutte le mosse di mercato necessarie per accontentare il più possibile il tecnico giallorosso.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello sport, infatti, il General Manager giallorosso sarebbe atteso a Londra nei prossimi giorni per alcuni incontri preliminari. In cima alla lista indicata da Mourinho ci sarebbero sempre i nome di Dani Ceballos e Denis Zakaria per quanto riguarda il centrocampo, ma anche quelli di Pedersen e Nacho Fernandez per sistemare il reparto arretrato.

Occhio però anche a possibili sorprese: piacciono infatti anche Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, Harry Winks del Tottenham, e soprattutto l’ex giallorosso Antonio Rudiger.

Il difensore del Chelsea, infatti, è prossimo alla scadenza di contratto con i blues nel mese di giugno, e la Roma sarebbe intenzionata a muovere i primi passi per riportare il giocatore a Roma già nel mercato di gennaio.