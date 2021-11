MOURINHO: “Vogliamo vincere e tornare primi nel girone. Abraham? Gli serve tempo. Zaniolo a volte deve vincere la paura”

CONFERENZA STAMPA MOURINHO – In vista della sfida di Conference League contro il Bodø/Glimt. il tecnico José Mourinho ha partecipato alla consueta conferenza stampa pre-partita. Queste le parole dello Special One:

Che partita si aspetta domani?

“Vogliamo vincere per tornare primi nel girone, ma non possiamo dire che sia decisiva. La partita di Bodo non l’abbiamo dimenticata”.

Metterà in campo la squadra più forte?

“Abbiamo sbagliato tutti nella gara di andata, non è che abbia sbagliato questo o quell’altro. Domani vogliamo vincere come squadra, ovviamente non giocherà la stessa squadra vista in Norvegia. Avevo detto prima della partita che avevo troppe paure, ho avuto paura del campo, del freddo, degli infortuni, della stanchezza e non ho avuto paura di una sconfitta. Ho sbagliato io, abbiamo sbagliato tutti. Non giocherà la stessa squadra”.

Abraham è ha reso secondo le aspettative. Serve tempo?

Il problema siamo noi, è un giocatore che viene da una cultura diversa, sia calcistica che arbitrale, oltre che sociale. Non è mai facile, ma ha iniziato bene ma ora vive un momento forse non speciale. Ma è un grande giocatore e abbiamo fiducia in lui. Torneràa giocare bene e a segnare.

Ha riscontrato differenze di arbitraggi rispetto ad altri campionati dove ha allenato?

Non parlo di arbitri.

Con il Milan abbiamo visto un modulo diverso nella ripresa: potrebbe riproporlo

Non parlo dell’ultima partita in serie A

Zaniolo in cosa può migliorare ancora?

Dopo 2 anni di infortuni non è facile. Ad esempio dopo la Juve ha sentito paura, ed è normale. Serve tempo. Fisicamente sta bene. E’ un bravo giocatore ed un bravo professionista.

Lei ha detto che il calcio italiano è migliorato. E’ migliorata anche l’immagine all’estero?

Si gioca molto bene: le squadre, gli allenatori e i giocatori hanno qualità e ambizione. Sono veramente soddisfatto di essere tornato.

Si fida ancora di Shomurodov, visto che nelle ultime partite gli ha preferito Felix?

Mi fido di tutti, ma ci sono momenti in cui i giocatori non sono al meglio per quanto riguarda la fiducia. Felix domani non ci sarà. Ha caratteristiche che a noi mancano, ma deve crescere ancora tantissimo. Ma mi fido ancora di Shomurodov, così come di Mayoral.