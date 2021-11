ABRAHAM: “I momenti difficili sono quelli in cui bisogna dare il meglio. Sono innamorato della Roma, spero di ripagare la fiducia”

CONFERENZA STAMPA ABRAHAM– In vista della sfida di Conference League contro il Bodø/Glimt. l’attaccante Tammy Abraham ha partecipato alla consueta conferenza stampa pre-partita. Queste le parole del giocatore:

Sei partito bene ma ora sembri in difficolta. Come vivi questo momento? Mancini si è lamentato dell’arbitraggio con il Milan, sei d’accordo?

Capita di avere momenti migliori e peggiori, e il momento peggiore è anche il momento migliore per dare il meglio di se. Mi serve tempo e ci serve tempo. Riguardo l’arbitraggio, sono cose che capitano nel calcio, ma spero che certe cose non ricapitino più.

Come ti senti dopo l’infortunio con l’Inghilterra? Sembri molto partecipe quando suona l’inno della Roma…

Ho avuto qualche problema però voglio esserci sempre per aiutare la squadra. Non mi piace avere delle scuse, poi è chiaro che vorrei giocare sempre al 100%. Sull’inno, mi sono innamorato di questo club dal primo giorno. E’ il mio modo di dimostrare la passione in questo club, che ha creduto in me investendo tanto.

Che difficoltà stai riscontrando rispetto alla Premier League? Ti trovi bene con Mourinho?

Non sto avendo difficoltà di ambientamento. Conoscevo Mourinho, ci stiamo conoscendo meglio giorno dopo giorno, così come con tutta la squadra. Ogni giorno c’è da imparare.

Vorresti tirare il prossimo rigore?

No, io come attaccante vorrei sempre segnare, ma sappiamo bene qual è la gerarchia dei rigoristi. Spero di tornare a segnare, ma i rigori spettano a Jordan.

La Roma è stata sorpresa all’andata? Come pensate di approcciare la gara di ritorno domani?

Dobbiamo essere pronti, giocare al meglio e cancellare quella partita definitivamente.