Mou, testa allo Spezia: Mkhitaryan e Zaniolo subito in campo, possibile ritorno al 4-2-3-1

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Testa allo Spezia. Josè Mourinho resta in silenzio e prepara la sfida di domenica contro i liguri con la speranza di avere ben altri segnali dalla sua squadra.

Per tornare alla vittoria, che manca ormai da troppo tempo, Mou punta subito sul rientro di Mkhitaryan: l’armeno non è al meglio della condizione ma dovrebbe partire titolare in mezzo al campo. A lasciargli spazio potrebbe essere Sergio Oliveira, non apparso brillantissimo nelle ultime uscite.

Nemmeno Zaniolo è al top, ma il portoghese non lo lascerà in panchina: Nicolò giocherà dal primo minuto al fianco di Tammy Abraham. Occhio poi al modulo: stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica, lo Special One sta pensando di tornare al 4-2-3-1, un sistema che ha garantito risultati migliori ai giallorossi.

Anche la panchina tornerà ad essere più sostanziosa: recuperati El Shaarawy e Shomurodov, mentre resta ancora indisponibile Carles Perez così come Ibanez e Spinazzola.

