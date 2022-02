Conference, oggi la Roma scopre la sua avversaria. Marsiglia, Leicester, PSV e Bodo: il cammino non è in discesa

AS ROMA NEWS – La Roma conoscerà oggi alle 13, orario di inizio del sorteggio degli ottavi di Conference League, la sua prossima avversaria nel cammino verso Tirana.

Un percorso che non sarà agevole: il verdetto del play-off di ieri è stato chiaro e tutto a favore delle squadre che ambiscono alla vittoria del trofeo. Marsiglia e Leicester le squadre da evitare, ma occhio anche al Bodo/Glimt, che si è sbarazzato con irrisoria facilità del Celtic, primo nel campionato scozzese.

Tra le squadre passate ieri che la Roma potrebbe incontrare c’è poi lo Slavia Praga, un’avversaria che riporterebbe indietro nel tempo i (brutti) ricordi giallorossi fino al gol di Vavra che eliminò sul più bello la squadra di Giannini, eroe di quella serata che in tanti ancora hanno impresso nella mente.

Nell’urna ci sono poi squadre storiche come PSV e Partizan Belgrado, oltre a Vitesse e Paok. Paradossalmente appaiono meno forti le squadre già qualificate agli ottavi: oltre alla Roma, ci sono Lask, Gent, Az Alkmaar, Feyenoord, Copenaghen, Rennes e Basilea, tutte squadre che i giallorossi non incroceranno negli ottavi.

Insomma, il sorteggio non sarà poi così agevole per una Roma che al momento non appare una schiacciasassi. Appuntamento alle 13 per vivere in diretta il live da Nyon.

Giallorossi.net – A. Fiorini

