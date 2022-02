Sabatini: “Dzeko con la maglia dell’Inter? Orrido. Mou un teatrante di successo. L’anno prossimo proverà a fare meglio, ma non con Oliveira…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport (G. Dotto) oggi in edicola.

L’ex direttore sportivo della Roma, che ora sta cercando di salvare la Salernitana, ha ripercorso la sua esperienza romanista fino ad arrivare all’attualità giallorossa e all’avventura di Josè Mourinho.

Su Pallotta: “Per lungo tempo ho pensato che fosse meglio Saputo, poi ho dovuto ricredermi. Con Pallotta litigavo, ma almeno ci sentivamo. Con lui abbiamo messo su una Roma che ha giocato un grande calcio. E comunque non mi ha scandalizzato essere dimesso. Mi è successo anche con Zamparini”.

Su Dzeko: “Vederlo con la maglia dell’Inter è orrido. Io ho solo pensieri stupendi per lui. Gli auguro sempre il meglio. I tifosi della Roma non hanno capito, erano due o tre anni che lo volevano cacciare”.

Sul suo rapporto complicato con Baldini: “Pallotta lo aveva nominato suo consulente personale. Può un direttore sportivo serio accettare una cosa del genere? Era un bordello. Gli agenti non sapevano da chi andare”.

Sulla possibilità di vedere Sabatini insieme a Mourinho alla Roma: “Come ti può venire in mente? Mourinho è un teatrante di successo, io invece voglio fare il calcio vero. Lui potrà rispondere che ha vinto tutto e io niente. Avrebbe ragione, ma non cambio la mia risposta.

Lui va bene per un certo tipo di squadra, un certo contesto, un certo tipo di obiettivo. Guardo i risultati. I giocatori messi al rogo, declassificati. Mi pare tutto molto discutibile. La considero un’annata interlocutoria. Roma è una realtà speciale. Va studiata, capita. Ora che l’ha fatto, Mourinho proverà a fare meglio, non certo con giocatori come Oliveira“.

Chiusura con un retroscena su Marquinhos: “Il colpo di cui vado più fiero. Franco Baldini cercò di boicottare l’operazione. Lo fecero passare per uno troppo magro, fisicamente inadeguato. Non sapendo che avevo già concluso l’affare”.

Fonte: Corriere dello Sport

