Mou verso la conferma di Zalewski dal primo minuto. Sergio Oliveira in rampa di lancio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un paio di dubbi di formazione in casa Roma alla vigilia del derby di domani pomeriggio alle 18.

A centrocampo tutto è legato alla presenza di Lorenzo Pellegrini, alle prese con una faringite: se il capitano dovesse farcela, giocherà insieme a Mkhtiaryan e Cristante. Se invece dovesse dare forfait, al suo posto Sergio Oliveira più di Veretout.

L’altro rebus da sciogliere è sulla corsia sinistra: Matias Vina non ha convinto ancora una volta contro il Vitesse. In quel ruolo Mourinho preferisce un giocatore più offensivo e dunque il ballottaggio è tra Zalewski ed El Shaarawy.

Al momento però il polacco parte in vantaggio sul Faraone, che invece resta un jolly per gli ultimi minuti di gara in caso di bisogno.

Fonte: Il Tempo / Corriere dello Sport