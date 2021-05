MOURINHO ALLA ROMA, Gazzetta: “Ave Mou, nuovo imperatore giallorosso”, Il Romanista: “Dimmi Josè”, Corsera: “Colpo al livello di Ronaldo”

AS ROMA NEWS – L’arrivo di Josè Mourinho sulla panchina della Roma è un autentico tsunami mediatico che riporta il club giallorosso su tutte le prime pagine dei giornali oggi in edicola.

“Ave Mou, il nuovo imperatore giallorosso“, apre la Gazzetta dello Sport a tutta pagina. “Un colpo Special che fa sognare. La Roma mette a segno, forse, il colpo mediatico più importante della sua storia, prendendo uno dei tecnici più vincenti di sempre. Mou è il simbolo di un rilancio in grande stile che proietta la Roma tra i top club europei e rappresenta garanzia di leadership.

Il ritorno dello Special One non rilancia soltanto i giallorossi, ma anche il nostro campionato. Roma passionale, calda, matrona e tentatrice ha bisogno e merita il miglior Mourinho, quello che sentiva il rumore dei nemici e creava gruppi assatanati disposti a morire per lui“.

“Daje Mou!” è invece l’apertura del Corriere dello Sport, che con Zazzaroni scrive: “E’ il paradiso all’improvviso”. Stesso titolo scelto da TuttoSport, che parla di “clamorosa scelta dei Friedkin” e di “tifosi in delirio” dopo l’annuncio.

“Dimmi Josè” è invece il gioco di parole a cui si affida Il Romanista questa mattina. “Cambia la storia”, scrive il quotidiano in prima pagina. “La città è in festa. Il mondo del calcio parla di noi. Il futuro è adesso”.

Per Leggo (F. Balzani), è “Roma Caput Mundi“. Questa l’apertura del pezzo: “No, non è un sogno. È tutto vero: José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione. Un colpo da cinema che ha scioccato non solo il tifo romanista ma tutto il mondo del calcio. Lo Special One torna in Italia 11 anni dopo il Triplete con l’Inter e lo farà sulla panchina giallorossa. Una mossa mastodontica dei Friedkin che hanno condotto la trattativa in grandissimo segreto a metà aprile e regalato alla piazza un pezzo di storia e un ritorno di entusiasmo”.

“Daje Roma” è invece il titolo del Corriere della Sera. “Fatti, non parole: così i Friedkin hanno riacceso l’entusiasmo romanista che è subito salito ai livelli inimmaginabili, soprattutto dopo una stagione così deludente. È un colpo mediatico a livello mondiale, simile a quello della Juve con Cristiano Ronaldo. Accende i riflettori del mondo del calcio sulla Roma ma dà lustro a tutta la Serie A. Sarebbe un errore, però pensare che sia un’operazione di immagine. Mourinho non ha mai giocato solo per partecipare, non inizierà a farlo a Roma“.

Giallorossi.net – F. Turacciolo