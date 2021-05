Mourinho alla Roma, i retroscena e le cifre dell’accordo

AS ROMA CALCIOMERCATO – Cominciano ad arrivare i primi retroscena del colpo Mourinho da parte della Roma, svelati da Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Il giornalista rivela come l’idea Mou sia nata nel momento in cui lo Special One è stato esonerato dal Tottenham. In quel momento il general manager Tiago Pinto ha subito contattato Valdir Cardoso, il braccio destro di Jorge Mendes, per sondare il terreno per un suo eventuale arrivo nella Capitale.

A metà aprile Mourinho si è detto disponibile ad allenare i giallorossi e nel più assoluto silenzio sono iniziati i contatti, che sono arrivati al fatidico incontro di Londra nella casa del tecnico portoghese prima della partita di Manchester. In quell’occasione erano presenti sia i Friedkin che Tiago Pinto, che hanno illustrato all’allenatore il loro progetto e le modalità con cui sono intenzionati a crescere nelle prossime stagioni.

Nessun calciatore fuori budget, ma leadership assoluta e crescita costante nel tempo. La Roma ha così convinto Mourinho, che è pronto a firmare un contratto di tre anni a 7.5 milioni più bonus. Cifra inferiore a quella percepita al Tottenham, che era di 16 milioni, che però a causa di una clausola nel contratto gli garantirà fino a giugno 2022 il raggiungimento della stessa cifra.

Fonte: Gianlucadimarzio.com