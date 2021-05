AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di martedì 4 maggio 2021:

Ore 12:10 – La Roma, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia l’addio a Paulo Fonseca al termine del campionato con le dichiarazioni di Friedkin, Pinto e dello stesso allenatore giallorosso. LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 11:00 – Se per Il Tempo è Silvestri del Verona il grande favorito per la porta su cui Tiago Pinto ha deciso di puntare dopo attenta valutazione dei costi, per la Gazzetta dello Sport sarebbe lo spagnolo Kepa del Chelsea la prima scelta di Sarri.

Ore 10:30 – Dopo il ko contro il Cagliari, Fonseca avrebbe sottoposto la squadra a una seduta di allenamento più dura del previsto “provocando” la ricaduta di El Shaarawy e suscitando malumori nei calciatori. (Corriere dello Sport)

Ore 10:25 – Sarà Felix Brych l’arbitro di Roma-Manchester United, gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League, in programma giovedì prossimo alle 21:00. Gli assistenti saranno Mark Borsch e Stefan Lupp. Felix Zwayer il quarto uomo mentre al VAR andrà Marco Fritz, con Sascha Stegemann AVAR.

Ore 9:45 – Maurizio Sarri ha dei dubbi sulla Roma. Per accettare l’offerta giallorossa chiede rinforzi e garanzie tecniche. Occhio a Gasperini, il nome a sorpresa che potrebbe spuntare per la panchina. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – Da Alberto De Rossi a Fabrizio Piccareta, da Bruno Conti a Morgan De Sanctis: non ci sono soluzioni interne che convincono a Trigoria. Per questo si è deciso di proseguire con Fonseca fino al termine della stagione. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Dopo il passo indietro della Roma, Vitek offre Tor di Valle a Lotito, che sta riflettendo sulla proposta. E ora il progetto “chiavi in mano” potrebbe diventare lo Stadio della Lazio. (Il Tempo)

