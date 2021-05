Mourinho su Instagram: “Ecco la mia nuova cover del telefono. Forza Magica Roma” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho comincia già a parlare da romanista a pochi minuti dal comunicato ufficiale che lo annuncia come prossimo allenatore della squadra capitolina.

Su Instagram infatti lo Special One ha pubblicato una foto della sua nuova cover del cellulare tinta di giallorosso, con sopra le sue iniziali: JM.

A completare il messaggio un “Forza Magica Roma”. Come era lecito attendersi, l’annuncio di Josè Mourinho ha fatto il giro del mondo, e non si fa che parlare d’altro in tv e radio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Redazione Giallorossi.net