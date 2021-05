MOURINHO ALLA ROMA, LE REAZIONI. Raggi: “La città accoglie un grande personaggio”, Capello: “Nelle piazze difficili si esalta”, Corsi: “Cancellati 10 anni di Pallotta, grazie Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La notizia bomba di Josè Mourinho alla Roma, ufficializzato questo pomeriggio dal club giallorosso con un comunicato che ha scioccato i tifosi, sta scatenando una serie di reazioni da parte di addetti ai lavori e non.

La prima è la sindaca Virginia Raggi che commenta così su Twitter: “Benvenuto a José Mourinho, nuovo allenatore della Roma. La nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a livello internazionale. Auguro buon lavoro a lui e al club giallorosso”.

Di Mourinho ha parlato anche Fabio Capello, ultimo allenatore a vincere uno scudetto in giallorosso, che all’agenzia di stampa LaPresse ha commentato: “Non basta prendere un allenatore importante per vincere, ci vogliono anche i giocatori. Mourinho è un allenatore di grande prestigio e di grande esperienza. E soprattutto è un allenatore che conosce bene l’Italia. Così è tutto molto più facile. Roma è una piazza difficile ma lui nelle piazze difficili si esalta. Spero per i tifosi romanisti che faccia tanto bene come ha fatto all’Inter”.

Lo speaker radiofonico Mario Corsi invece esalta la mossa dei nuovi proprietari della Roma e sul proprio sito di riferimento scrive: “Il primo acquisto di Friedkin cancella 10 anni di gestione vergognosa di Pallotta, Baldissoni e soci. Benvenuto Mourinho. Grazie Friedkin“.

