MOURINHO: “Amo stare alla Roma ma ora decidono i Friedkin. Un calciatore mi ha chiesto cosa dovesse fare per giocare di più, e io…”

NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho ha rilasciato una lunga intervista nel corso del podcast The Obi One. Come sottolineato in trasmissione, il tecnico partecipa di rado a questo tipo di iniziative, in questo caso però ha sottolineato: “Obi Mikel è uno dei miei ragazzi, ora sono alla Roma e ho i miei ragazzi anche qui. Alcuni di 18 anni, altri di 40. Quando uno di voi mi chiede qualcosa, lo faccio”. Ha risposto il tecnico con un sorriso. E poi, tra le altre cose, ha espresso alcuni punti di vista sul mondo del pallone e poi svelato un retroscena su un giocatore giallorosso:

“Ora sono alla Roma, è un profilo diverso rispetto al Chelsea dove sono stato, con ambizione diverse, ma mi piace tantissimo. Amo stare qui a Roma. Ma sono alla fine del mio contratto. In questa situazione è una scelta che spetta al club. Ti siedi e ne parli, oppure no. Io intanto mi concentro sul presente, sul dare tutto. È un bellissimo club con belle persone. I giocatori non sono i più forti del mondo, ma sono buoni giocatori e bravi ragazzi. I tifosi sono incredibili, la città è meravigliosa. Abbiamo le nostre ambizioni, ci sono squadre con più potenziale. Ma combattiamo. Ci piace stare insieme e quando ti piace stare insieme e non solo lavorare insieme vuol dire che sei nel posto giusto”.

Qualche giorno fa ho parlato con un giocatore, che mi ha chiesto cosa potesse fare per giocare di più, gli ho risposto ‘niente, stai facendo tutto bene. In allenamento vai benissimo, in panchina ti vedo che sei con la squadra, quando entri fai il tuo dovere. Ma se vogliamo essere una squadra migliore dobbiamo avere ottime risorse anche in panchina“.

“Il Chelsea la migliore squadra che ho allenato? No, non posso dire questo. Con il Chelsea però condividevamo molto a livello di mentalità.”. E poi il retroscena sull’ex giallorosso Salah: “Non sono stato io a volerlo vendere, io sono quello che l’ha portato”.