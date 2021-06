Mourinho chiama Donnarumma: “Vuoi venire con me alla Roma?”. Ma Raiola…

AS ROMA NEWS – La Roma prova il colpo grosso. E stavolta si parla della porta. Stando a quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – L. Bianchini), Josè Mourinho ha chiamato Gigio Donnarumma per dirgli: “Vuoi venire con me?”.

Il portierone ex Milan si è detto lusingato, ma a decidere sarà Mino Raiola, che è convinto di portarlo a breve in un top club a guadagnare circa 10 milioni a stagione. Paradossalmente, quello dell’ingaggio sembra essere il problema più aggirabile per la Roma, se non fosse la lauta commissione che c’è da pagare al suo manager.

Donnarumma a parametro zero, infatti, è una sorta di assegno certo per una futura eccellente plusvalenza, che la società potrebbe decidere d’incassare in qualsiasi momento. La questione, però, è che – nonostante il fascino di Mourinho – al momento il portiere ha altre idee per il suo avvenire, senza contare che lo stesso Raiola sarebbe pronto a fornire un altro estremo difensore alla Roma.

Si tratta di Areola di proprietà del Psg e nell’ultima stagione andato in prestito al Fulham. Restando in Italia, quindi, per Donnarumma meglio avere gli occhi puntati sulla Juventus, che lo cerca da tempo e, per averlo, potrebbe piazzare Szczesny in Premier League.

Fonte: Gazzetta dello Sport