Dazn svela la sua offerta per la Serie A 2021-2022: ecco modalità e costi dell’abbonamento

ALTRE NOTIZIE – Dazn ha ufficializzato i termini del nuovo abbonamento che proporrà ai telespettatori italiani. Dopo essersi assicurato il pacchetto principale della Serie A, con dieci partite trasmesse, di cui sette partite in esclusiva per ogni giornata di campionato, il servizio streaming con sede a Londra ha comunicato i costi per accedere alla visione di tutti i canali a disposizione.

Dal primo luglio tutte le 10 partite della Serie A (7 in esclusiva) La Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, Mls, i canali ufficiali di Inter e Milan, il motomondiale, le Darts, la NFL e tanto altro, si potranno vedere con 29,99 euro al mese in un unico abbonamento.

Per i nuovi clienti che si abboneranno dall’1 al 28 luglio è prevista un’offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Inoltre, per chi è già abbonato, Dazn comunicherà a breve le ulteriori offerte a loro dedicate in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro.

Gli eventi su Dazn saranno visibili su un massimo di sei dispositivi con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi.Nel pacchetto anche i canali che trasmetteranno le Olimpiadi di Tokyo.