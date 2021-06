Gerson al Marsiglia per 25 milioni. La Roma incasserà 2,5 milioni dall’affare

AS ROMA CALCIOMERCATO – L’ex giallorosso Gerson, tornato in patria dopo l’avventura alla Fiorentina, sta per rientrare in Europa.

Stando a quanto rivela il giornalista Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, il brasiliano vestirà la maglia del Marsiglia. L’accordo è ormai a un passo e, secondo i media francesi, verrà formalizzato a ore.

La Roma incasserà circa 2,5 milioni di euro per il 10% della rivendita inserito nella cessione al Flamengo, scrive il giornalista su Twitter.