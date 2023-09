MOURINHO: “Ci portiamo dietro il peso delle prime partite., ora serve coraggio. Il rinnovo? Resto fino al 30 giugno, ma qui sto benissimo” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho risponde alle domande dei giornalisti presenti a Trigoria in vista della delicata sfida di campionato contro il Frosinone in programma domani sera.

Queste le parole in conferenza stampa dell’allenatore della Roma sul momento difficile vissuto dalla squadra e sull’impegno che attende i giallorossi all’Olimpico:

Momento delicato. Cosa si aspetta dai giocatori?

Vogliamo vincere, dobbiamo vincere, niente alibi. Abbiamo avuto 3 partite senza che il mercato fosse finito, e quei risultati ci hanno lasciato un peso sulle partite successive. Speravo che dopo l’Empoli e la coppa il peso se ne fosse andato, ma non è stato così. Il pareggio con il Torino, nonostante una buona partita, è stato vissuto subito come un punto negativo. Mi aspettavo un miglioramento col Genoa, ma non è successo, anche per colpa di tanti fattori. Il giocatore migliore che abbiamo in questo momento (Cristante n.d.r) è stato costretto a giocare in difesa. Ora mi aspetto una riposta di grande romanismo, che può essere sia supporto sia negativa ma di cui dobbiamo avere rispetto, e giocare con coraggio.

Lei sembra rassegnato, e i giocatori senza coraggio. Il suo contratto è in scadenza. Le chiedo: se il presidente le offrisse un rinnovo adesso, lei lo accetterebbe?

Non mi piace fare discorsi ipotetici. Quello che posso dire è che tre mesi fa c’era quasi un dramma a pensare che io potessi andare via. A Budapest e dopo, ai tifosi, ho detto a tutti che sarei rimasto. Poi ho dato la mia parola a Friedkin che sarei rimasto qui. Durante le vacanze ho avuto l’offerta di lavoro più pazza che un allenatore abbia mai avuto, e io l’ho rifiutata per rispettare la parola data ai giocatori, ai tifosi e al presidente. Ora sembra che io sono il problema, e questo non lo accetto. Siamo sempre tutti responsabili, quando vinciamo e quando perdiamo. E’ così in tutte le strutture. Io onorerò la mia parola fino al 30 giugno 2024. Solo una persona può mandarmi via prima, che è Friedkin. Non ho paura di pressione esterna o dei fischi. Mi trovano a Trigoria, che è dove vivo.

Dove schiererà Cristante nelle prossime partite? In difesa o a centrocampo? Manca un difensore?

Pinto ha spiegato bene come funziona il Financial Fair Play. Ci sono decisioni rischiose da prendere. Ci sono tantissime partite in breve tempo. L’infortunio di Llorente rientra nella sua storia clinica e ci ha messo in difficoltà. Ma non è il momento di trovare colpe che non ci sono. Io la conoscevo perfettamente. Purtroppo nel momento migliore è arrivato l’infortunio. Bryan in questo momento è il giocatore che ci da di più, è cresciuto moltissimo anche in velocità. Io per giocare a quattro dovrei far giocare El Shaarawy e Joao Costa, perché Dybala non può giocare esterno in questo momento, è un ruolo che richiede un forte dispendio di energie. Noi siamo un bel gruppo, io sono amico loro e loro sono amici miei, c’è empatia tra di noi e questa è una base che non ha prezzo. Con loro non mi sento mai solo. Mi aspetto che la squadra cresca con me. Tra Ndicka, come difensore puro, e Ibanez c’è una differenza enorme: è più bravo con la palla ma non è un lottatore come Ibanez. Anche per questo facciamo meno gol su palla inattiva.

Spalletti disse che farsi seguire dai giocatori il terzo anno è più difficile perchè si ha meno impatto sui giocatori. E’ vero?

No, non sono d’accordo. Ci sono problemi anche il primo anno, ci sono sempre. Il problema è se ci sono i rapporti o no. E qui i rapporti personali esistono. Tornando alla domanda del rinnovo, quello che posso dire è che io qui dentro, nel lavoro di ogni giorno, qui sto benissimo.

Qual è la mossa di Mourinho per uscire da questa situazione?

L’altra volta ti ho risposto male e mi sono scusato, quindi ti rispondo adesso. In momenti come questi bisogna isolarsi. Ma non perchè ti lasciano solo, cosa che succede spesso nel calcio. Ma non è il mio caso: sono io che voglio isolarmi, pensare da solo, decidere da solo, perchè c’è tanta gente che parla e dà opinioni. E voglio chiederti scusa di nuovo, è stato brutto l’altra volta da parte mia.