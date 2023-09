MOURINHO: “Lukaku è arrivato in buone condizioni, domani sarà titolare con Dybala. Totti? Non sono nessuno per offrigli un posto nella società” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho incontra i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli, quarta giornata di campionato che segna la ripartenza della Serie A dopo la pausa per le nazionali.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore portoghese ai cronisti presenti a Trigoria sull’impegno che attende la sua squadra domani sera:

L’Empoli è partito male. Che avversario si aspetta?

Non è importante come si parte, ma dove si arriva. Ha una posizione che non merita, con loro le partite sono sempre state difficili. Noi nei due giorni che abbiamo avuto tutta la squadra ci siamo preparati al meglio per vincere la prima partita in campionato.

Lei prima di Lukaku e Azmoun aveva detto che era una squadra tra il quinto e l’ottavo posto. Lo pensa anche adesso? E come sta Smalling?

Smalling sa analizzare se stesso, parlare con lui è sempre facile. Domani penso che non sarà a disposizione, vediamo se riusciremo a portarlo in panchina. Sul mercato, avere due giocatori come Lukaku e Azmoun non era facile. Se avremo sempre tutti a disposizione, la squadra è sicuramente diversa. Se poi c’è Paulo, anche se abbiamo sempre un po’ di paura per lui, abbiamo ancora più sicurezze. Ma non dimentichiamo anche Belotti ed El Shaarawy. Non so dove possiamo arrivare, il mio obiettivo è vincere sempre la prossima partita.

La Roma nelle ultime due stagioni ha giocato 110 partite. Alcuni giocatori possono accusare la fatica, anche mentale?

Essere arrivati a due finali europee e aver giocato così tante partite secondo me è stato importante, sia per la città di Roma, sia per l’autostima del gruppo. Nel campionato scorso dopo circa 30 partite noi eravamo terzi in campionato. Poi abbiamo avuto tanti infortuni e alcuni giocatori hanno accusato la fatica. Però se non abbiamo tanta quantità. quest’anno abbiamo tanta qualità. Dobbiamo essere tranquilli ed equilibrati, anche se dobbiamo ovviamente pensare ai punti, che sono importanti.

Oltre Smalling come stanno gli altri? Lukaku e Dybala possono giocare 90 minuti?

Pellegrini è fuori, Smalling secondo me è fuori. Mancini? Ringrazio Spalletti per averlo fatto andare a casa, come ha fatto anche con altri giocatori di altri club. Lui ha questa sensibilità di chi conosce le necessità delle società di calcio. Mancini secondo me ce la farà. Tutti gli altri sono disponibili, ma alcuni si sono allenati poco con noi. Dovremo prenderci sicuramente qualche rischio, ma tutti sono disponibili. Romelu non era in una condizione drammatica, non si era allenato con il Chelsea ma è stato bravo ad arrivare in buone condizioni. Paredes e Azmoun sono arrivati in condizioni peggiori di Lukaku. Lukaku giocherà e può giocare 90 minuti, lui è quello che sta meglio. Dybala gioca, ma per lui non sarà facile giocare 90 minuti.

Ha parlato con Totti della Roma? Lo vorrebbe dirigente?

Io sono l’allenatore, non sono nessuno per poter parlare con un mito della Roma come Totti per offrirgli qualcosa. Si, parlo con lui ma di cose banali. Io rispetto la società, e non posso quindi dire altro. Quello che posso dire è che Totti è come se non fosse mai uscito dalla Roma, e non uscirà mai, la gente per strada parla sempre di lui.

Spinazzola non è andato in nazionale, come sta? Nella Roma gli esterni non hanno buoni numeri sia di assist che di gol, da cosa dipende?

Giocare in nazionale è sempre un onore, se Spinazzola tornerà a giocare bene con noi tornerà anche in nazionale. Abbiamo tanti esterni, è vero, ma sono tutti diversi. Da un punto di vista fisico e di potenzialità, quello che sta meglio è Kristensen. Forse non è in un buon momento di fiducia e di autostima, ma è quello che sta meglio. Karsdorp ha avuto infortuni e non sa mai se parte o rimane. Zalewski si è infortunato, ma è tornato ad allenarsi con noi ieri. Sono tutti giocatori diversi, dipende dalla situazione. Ma abbiamo tante opzioni.



Dopo il Siviglia lei aveva detto che era stanco di fare anche l’uomo di comunicazione per il club, e anche dopo il Milan scelse di non parlare. Sente ancora la necessità di qualcuno vicino per queste situazioni?

Io ho deciso di cercare di non avere più partite di squalifica. Purtroppo non sono perfetto, non so se ce la farò, ma la mia volontà è questa. Io non riesco a non dire le mie verità, per questo ho evitato alcune conferenze stampa. E’ una sfida con me stesso, ma ci proverò.

Con il Milan la Roma è rimasta bassa e in attesa, sinceramente sono rimasto un po’ perplesso da questa decisione tattica. Perché questa scelta? E c’è stato qualche rimpianto?

Una cosa importante per avere successo è non ascoltare le persone che sono meno brave di te. Bisogna ascoltare chi ne sa più di te e ti può aiutare, oppure chi fa parte del tuo staff e lavora con te tutti i giorni. Ma non mi sento a mio agio a parlare di queste cose con chi non è mai stato su una panchina, e non ha mai preparato gare di questo livello.

