MOURINHO: “I giocatori sono tutti con me. Il Sassuolo? Ha una qualità tecnica superiore alla nostra. Dzeko? Non mi interessa cosa ha detto” (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma che si giocherà domani pomeriggio alle 18.

L’allenatore portoghese affronta vari temi, dall’impegno contro i neroverdi di Dionisi alle polemiche dei giorni scorsi sul suo sfogo all’indirizzo della squadra negli spogliatoi di San Siro.

Di seguito tutte le parole di Mou e il video della conferenza stampa:

Che risposta si aspetta domani? L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata deludente e frustrante?

“Per 12 minuti abbiamo fatto una partita orribile, ma dopo meritavamo molto di più, abbiamo giocato molto bene. La frustrazione viene dal fatto che possiamo giocare contro la squadra più forte d’Italia faccia a faccia. Lo abbiamo fatto e meritavamo di più rispetto a quanto ottenuto. La frustrazione più grande è che per 12 minuti abbiamo fatto veramente male. Abbiamo preso un gol, ma ne potevamo prendere 2/3. Quando giochi contro una super squadra contro l’Inter se tu hai la sensazione che per 90 minuti non puoi giocare contro di loro tu esci dicendo ‘ok sono fortissimi e non avevamo nessuna possibilità’. Dopo il minuto 12 fino al 2-0 siamo stati noi la squadra che poteva fare gol e ne potevamo fare 3 e quindi è veramente difficile giocare come abbiamo fatto noi. Il sentimento negativo è che abbiamo fatto male nei primi 12 minuti, però ho anche fiducia perché abbiamo fatto una buona partita. Domani sarà un’altra storia, non c’è più la Coppa ma il campionato e domani è una partita di campionato”.

La ricostruzione del litigio nello spogliatoio, come commenta il discorso trapelato? Si dice che in serie C ci siano rimasti male…

Quello che si dice nello spogliatoio, rimane nello spogliatoio, quindi non voglio dire cosa ho detto. Non posso dire però che non è vero, ma non posso dire cosa ho detto esattamente. Ma nessuno si è offeso, è una bugia della piazza romanista. Ah, dici la serie C? Per quello mi scuso. Io pensavo ti riferissi al fatto che avessi litigato con i giocatori, e questa è una bugia. Anzi, mi hanno detto che nella loro carriera sono finalmente contenti di avere un allenatore diretto e che parla con loro, e che non vogliono che cambio metodo. Allenare vuol dire anche rimproverare i giocatori degli errori che hanno fatto, e l’ho fatto con Smalling, Ibanez e Mancini, fa parte del mio lavoro. E loro mi hanno detto: “Bravo mister, noi vogliamo questo.”. Ma le ricostruzioni fatte sui presunti litigi sono una caz**ata totale.

Abrahm e Pellegrini stanno bene?

Si, stanno bene entrambi.

Dzeko ha detto…

Non voglio saperlo, non mi interessa. Cosa mi interessa di cosa ha detto Edin Dzeko? Non voglio nemmeno sentirla la sua dichiarazione.

Lei ha parlato spesso di blackout. Come sta lavorando per eliminare questi blackout?

Analizzando le partite, dormendo qui e lavorando 24 ore al giorno. Che vuoi che facciamo di diverso?

Lo chiedo a lei, è lei l’allenatore…

E tu sei giornalista. Non dire bugie, scrivi sempre la verità… (il giornalista è Gianluca Lengua de Il Messaggero). Fatemi domande sul Sassuolo, o me ne vado. Su 10 domande non ce n’è una sul Sassuolo…

Dionisi ha detto che c’è una differenza tecnica netta tra le vostre squadre.

“Non sono d’accordo, loro sono bravissimi nel partire dal basso con Maxime Lopez e Ferrari, noi non possiamo. Hanno una qualità tecnica molto superiore, sono bravissimi”.

Come si arriva alle gare di marzo, ora che il quarto posto si allonata?

“Per me finire nono o decimo è diverso, quinto o sesto è diverso. Ogni partita è importante. Sulla Conference League ne abbiamo parlato: quando arrivi alle gare da dentro o fuori, con questi blackout sei fuori. Si deve migliorare, io non sono contento e mi aspetto di più. In Conference League, una competizione che al contrario di ciò che pensa la gente è difficile, facendo errori come come quelli che abbiamo fatto siamo fuori”.

E’ soddisfatto degli allenamenti? Domani chi ci sarà in attacco?

“Non ti dico chi gioca e non ti vado a dire il modulo. Questa è una domanda di calcio, è vero, ma da allenatore non rispondo. Ovviamente qualcuno dovrà rimpiazzare Zaniolo, magari giocheremo a tre attaccanti. Sarà una gara molto difficile, loro hanno una costruzione dal basso fantastica. Gli allenamenti? Ci siamo allenati come squadra solo oggi”.