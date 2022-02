Roma, è il momento delle risposte

AS ROMA NEWS – Dopo le troppe chiacchiere dei giorni scorsi, per la Roma è arrivato il momento di dare delle risposte concrete sul campo.

In questa settimana burrascosa, vissuta all’indomani del pareggio col Genoa e la seguente eliminazione in Coppa Italia, si è rimesso in discussione il futuro di Mourinho e il suo rapporto con i calciatori, che alcuni addetti ai lavori dipingevano come scontenti o addirittura insoddisfatti dei suoi metodi di lavoro.

Mou ieri in conferenza stampa ha voluto smentire seccamente questa versione dei fatti: “Sono tutte ca**ate”. Parole che non ammettono repliche. L’allenatore però non ha negato che dopo la sconfitta di San Siro ci sia stato uno “sfogo” nei confronti della squadra, che il tecnico ha giudicato senza quel carattere che serve a fare la differenza, specie nei big match.

“La squadra è contenta del mio modo di lavorare, io dico le cose in faccia e loro mi hanno chiesto di non cambiare“, ha confidato il mister ieri in conferenza stampa. Ora però è il momento di dimostrare questa convinzione in campo. Oggi al Mapei Stadium c’è un test di quelli probanti: il Sassuolo, seppur privo di Scamacca e Raspadori, è un osso duro.

“Hanno una qualità superiore, tecnicamente non sono sono inferiori a noi“, ha voluto precisare Mou. Che aspetta risposte dal campo: se la squadra è davvero compatta intorno a lui, è il momento di dimostrarlo. Per battere gli emiliani servirà concentrazione, grinta e voglia di vincere per novanta minuti. Un altro passo falso aprirebbe un’altra crisi dentro la Roma. Parola al campo.

Giallorossi.net – A. Fiorini