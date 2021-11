MOURINHO: “Se vinciamo siamo dentro, se perdiamo siamo fuori. Andare avanti in Conference può essere un problema, ma è un problema che vogliamo avere”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Zorya di Conference League. Queste le dichiarazioni del tecnico portoghese sull’impegno di domani e sulla condizione fisica di alcuni calciatori:

Il girone si è complicato. Qual è il senso di questa partita per voi?

Se vinciamo siamo dentro, una sconfitta siamo fuori. L’obiettivo è questo. Andare avanti in Conference può essere un problema per il campionato, ma è un problema che vogliamo avere.

Cosa si aspetta da Zaniolo domani?

Non mi aspetto niente in particolare. Dobbiamo vincere, non mi aspetto niente di diverso da lui come da tutti gli altri.

Rui Patricio è uno dei migliori portieri del campionato. Ci sarà turnover o giocherà domani?

“Gioca domani. Fuzato sta lavorando in modo fantastico, e se deve giocare una partita, sia di Serie A che di Conference League per me non è un problema. Ma domani gioca Rui”.

Abraham solo 5 gol tra campionato e coppa. E’ contento del giocatore?

Si, sono contento. Se sei l’attaccante di una squadra offensiva, puoi segnare di più. Lui lavora tanto per creare gioco. Per me non è un problema, sono contento di lui. E’ un giocatore di squadra, i gol arriveranno e avrà tutto. Domani giocherà, come Zaniolo e Rui Patricio.”

Il centrocampo ha avuto dinamiche diverse nelle ultime gare. La difesa a tre è limitata all’emergenza, o si potrà ripetere?

“Non mi piace giocare a cinque, perché una cosa è il concetto di tre e una cosa è il concetto di cinque. Abbiamo perso tutti i terzini sinistri, in quel momento lì la possibilità di giocare a tre con El Shaarawy che non è un terzino e che non fa giocare la squadra con cinque, in cui le ali di base sono terzini, abbiamo trovato questa soluzione che è andata bene a livello di gioco e a livello di risultato è andata male a Venezia e bene a Genova. La rosa non è stata costruita per giocare a tre, abbiamo solo quattro difensori centrali e quattro ali offensive. I giocatori si sono adattati, la dinamica non è buona per tutti ma è molto buona per qualcuno, magari è una cosa che dobbiamo avere sempre in tasca come opzione. Quando recupereremo tutti i giocatori, torneremo al modello di gioco che volevamo sviluppare. Volete sapere un altro giocatore che giocherà domani? Gioca Veretout”.

Vina e Calafiori?

“Si sono allenati con la squadra, abbiamo una riunione con i dipartimenti e sono una possibilità per domani”.

Ci ha detto che questa non è la stagione per avere obiettivi chiari, ma piuttosto per capire. Che cosa ha imparato di più sulla squadra?

“Conosco meglio i miei giocatori. El Shaarawy ad esempio sta giocando in quella posizione che per me era quasi impossibile pensare che fosse possibile. Dopo la Cina non ha avuto continuità. Ho sempre pensato fosse un’ala offensiva, ma ha avuto un’evoluzione per cui ora gioca 90 minuti e a due metri dalla linea di porta ha fatto un salvataggio sull’unica occasione del Genoa. Ecco, questo ad esempio è un El Shaarawy che non ho mai conosciuto. Imparo da loro, posizione, caratteristiche, dove si possono sviluppare. E a volte passano anni…”.

Ci può parlare della partita?

“Lo Zorya non è una squadra sconosciuta. Abbiamo visto tutte le partite di campionato e di Conference League, bisogna rispettare questi avversari per vincere le partite. Il rispetto c’è sempre, anche in questo caso”.

(Mentre sta andando via): Mister ci dice il quinto che gioca domani?

(Da lontano) Mancini!

(Fine)