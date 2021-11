VERETOUT: “Domani è come una finale, vogliamo vincere. Il futuro? Sono romanista e voglio rimanere qui”

AS ROMA NEWS – Jordan Veretout interviene in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Zorya, gara valida per il girone C di Conference League. Queste le dichiarazioni del centrocampista francese sull’impegno di domani:

Domani è una partita chiave, quasi una finale. Come la state vivendo? Ti aspettavi di arrivare a questo punto in queste condizioni?

“Sappiamo che è una partita molto importante. Facciamo la Conference per vincere, perdere domani vuol dire che siamo fuori. La giochiamo come una finale, con entusiasmo”.

Hai riconquistato la nazionale. Ora quali sono i tuoi piani per il futuro?

“Il primo obiettivo era fare grandi cose con la Roma e andare con la Nazionale. Sono molto contento di andare in Nazionale, ma adesso vorrei vincere con la Roma e arrivare il più in alto possibile. Il mio procuratore parla con la società, la società sa cosa voglio fare. Io sono romanista e voglio rimanere”.

A Genova hai giocato da regista. Come ti trovi in questo ruolo? Stai lavorando per continuare lì?

“Mi trovo bene, l’ho fatto anche un anno a Firenze. Posso giocare anche mezz’ala, mi piace giocare mezz’ala perché posso fare la differenza avanti e prendere la profondità. Mediano è un ruolo che conosco e mi piace, tocca il pallone sempre, ma faccio il ruolo che il mister mi chiede”.

Domenica sarai out per squalifica in campionato. Hai avuto un buon inizio e poi una piccola flessione. Il fatto di giocare tutte le partite può essere un handicap per te e per Cristante?

“Ho iniziato bene il campionato, è difficile giocare tutte le partite, ora ho recuperato molto bene, sto fisicamente meglio di un mese fa. Mi dispiace di non giocare la partita di domenica, ma ora pensiamo a quella di domani che è molto importante. Per noi è una finale.”.