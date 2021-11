Roma, vietato sbagliare: Mou punta sul tandem Zaniolo-Abraham per andare avanti in Conference

AS ROMA NEWS – Come una finale. Josè Mourinho non ha usato mezzi termini per presentare la partita di stasera, quella tra la Roma e lo Zorya. Una sfida da dentro o fuori per le due squadre, obbligate a vincere per passare alla fase successiva della Conference League.

I giallorossi ovviamente hanno tutti i favori del pronostico, anche considerata la sfida dell’andata: la formazione ucraina è apparsa molto modesta, nettamente inferiore alla caratura tecnica di quella capitolina. Nonostante il risultato sembri scontato, Mou non vuole distrazioni.

Per questo il tecnico manderà in campo una squadra molto vicina a quella vista domenica contro il Genoa: in porta Rui Patricio, difesa a tre con Smalling che prenderà il posto di uno tra Ibanez e Kumbulla, entrambi non al meglio, Veretout, Darboe e Mkhitaryan a centrocampo, con Zaniolo e Abraham di punta. Ad agire sulle corsie esterne ci saranno ancora Karsdorp ed El Shaarawy, in attesa del pieno recupero di Vina e Calafiori, che andranno comunque in panchina.

La grande novità della partita di stasera dovrebbe essere dunque l’impiego di Zaniolo come seconda punta, in tandem con Abraham. Una coppia inedita, che si spera prometta gol e spettacolo. Se il 22 giallorosso questa sera dovesse dare risposte convincenti al tecnico, potrebbe anche essere riproposto al fianco di Tammy anche per la partita di domenica contro il Torino.

Giallorossi.net – A. Fiorini