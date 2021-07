MOURINHO DAY LIVE – Josè: “Tifosi della Roma, sto arrivando”. Attesa a Ciampino, poi il saluto dalla terrazza di Trigoria (VIDEO)

AS ROMA NEWS – E’ finalmente arrivato il tanto atteso giorno di Mourinho. L’allenatore portoghese atterrerà alle 14 a Ciampino dove comincerà la sua avventura alla guida della Roma.

Mourinho da qualche settimana era a Setubal ma, per motivi personali e di fiscalità, è dovuto volare un paio di volte a Londra, e per questo motivo dovrà osservare i 5 giorni di quarantena: la conferenza di presentazione slitterà alla prossima settimana.

Mourinho ha il Green Pass, può fare un tampone al giorno e ha reali motivi di lavoro: con queste premesse la Roma aveva chiesto la possibilità di evitare la quarantena. Difficile però che arrivi un ok in extremis.

C’è l’incognita tifosi, che si riverseranno in massa sia nello scalo cittadino che a Trigoria: sono attesi in duemila, ma potrebbero essere di più. Per motivi di sicurezza, è probabile che il club voglia evitare un contatto con il tecnico, che potrebbe salutare i romanisti dalla terrazza del Fulvio Bernardini. Seguiranno aggiornamenti in diretta.

AGGIORNAMENTO ORE 9:00 – “Tifosi della Roma, sto arrivando“. La Roma, sul suo profilo Twitter, pubblica un video dove Josè Mourinho annuncia il suo imminente sbarco nella Capitale.

Redazione Giallorossi.net