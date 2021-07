Pau Lopez al Marsiglia: accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il portiere non è ancora convinto

CALCIOMERCATO AS ROMA – Sembra ormai fatta per il trasferimento di Pau Lopez al Marsiglia. La Roma e il club francese, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, avrebbero raggiunto un accordo per il prestito oneroso intorno ai 500mila euro.

Il Marsiglia avrà un diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, fissato a 13 milioni di euro.

Non solo: i giallorossi e il Marsiglia starebbero trattando anche un altro trasferimento, ossia quello dell’esterno d’attacco turco Cengiz Under.

Secondo quanto riportato però da Sky Sport, il portiere non sarebbe ancora convinto della destinazione e avrebbe chiesto tempo.

Di seguito il tweet del giornalista riguardo Pau Lopez.