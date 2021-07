Pinto al lavoro per il mercato: Xhaka in arrivo, si riparla di Icardi

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – L’arrivo ormai imminente di Mourinho eclissa ogni altro argomento di mercato relativo alla Roma, ma Tiago Pinto in queste ore è ancora a Milano, impegnato a risolvere alcune trasferimenti.

In primis in uscita con le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia e di Bianda al Montpellier. Poi in entrata con Xhaka pronto a vestire la maglia giallorossa: oggi, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), è previsto un incontro con l’Arsenal per provare a chiudere. Il giocatore ormai vuole solo la Roma.

E per l’attacco, scrive il quotidiano, continua sempre ad aleggiare il nome di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è un profilo che più volte è stato accostato alla Roma. Molto dipenderà dal destino di Dzeko, e dal suo stipendio oneroso. I Friedkin devono infatti tenere un occhio ai conti: l’indebitamento finanziario netto della Roma al 31 maggio, infatti, ammonta a 303,6 milioni di euro (+11,9 mln).

Capitolo Rui Patricio: la distanza tra Roma e Wolverhampton, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è di circa 4 milioni. Gli inglesi chiedono 10, i giallorossi offrono 6. La speranza è di poter chiudere entro martedì. Altrimenti potrebbe tornare in ballo il nome di Gollini.

A risolvere i problemi potrebbe pensarci Cengiz Under: se l’attaccante va con Pau Lopez al Marsiglia, Tiago Pinto può finalmente chiudere gli acquisti di Xhaka e Rui Patricio. Il club francese, racconta il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), fa sul serio tanto da accelerare con una proposta di acquisto a titolo definitivo: 10 milioni di euro più il 30% della futura rivendita. Il giocatore dovrebbe firmare un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport