Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia: affare in chiusura. La formula e le cifre

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pau Lopez e Cengiz Under al Marsiglia, l’affare è in chiusura. Lo conferma nella serata di oggi Sky Sport, e più precisamente il giornalista Angelo Mangiante.

Per il portiere spagnolo si tratta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Stessa formula per l’attaccante turco, la cui recompra è fissata però a 12 milioni.

Previsto anche l’obbligo di riscatto per entrambi i calciatori in base a un certo numero di presenze.