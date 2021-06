La Conference League sarà trasmessa su DAZN per le prossime tre stagioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – DAZN ha trovato l’accordo per trasmettere sulle sue reti le partite più importanti della Conference League e dell’Europa League per le prossime tre stagioni.

La piattaforma streaming manderà in onda con commento in italiano, quindi, le gare della Roma nella neonata competizione europea. Questo il comunicato appena apparso sul sito di DAZ.

“Fino al 2024. tutte le partite di Europa League, dalle fase a gironi fino alla fase finale, e il meglio della nuova competizione Uefa, la Conference League, saranno trasmesse su Dazn, e commentate in italiano. Un altro tassello alla già ricchissima offerta della piattaforma che lo scorso marzo si è aggiudicata i diritti tv di tutta la Serie A Tim”.