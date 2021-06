Zaniolo, doppia seduta a Trigoria sotto agli occhi del professor Fink

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo oggi era a Trigoria per allenarsi in vista del raduno che comincerà il prossimo 6 luglio: per lui subito una doppia seduta.

Presente al centro sportivo anche il professor Fink, il chirurgo che lo ha operato al ginocchio, per valutare la condizione fisica del calciatore e verificare il suo completo recupero.

Il test è stato perfettamente superato: Zaniolo è definitivamente pronto per allenarsi in gruppo, alla pari di tutti i suoi compagni.