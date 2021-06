Calciomercato, Roma forte su Cavani in uscita dallo United. Il Manchester chiede 10 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma su Edinson Cavani. La notizia sta rimbalzando da qualche ora su più fronti. Ne parlano alcuni siti sportivi inglesi, e anche in Italia ha cominciato a spargersi la notizia.

Il giornalista Rudy Galetti di Sportitalia lancia la bomba: la Roma sta spingendo forte sull’attaccante uruguaiano, tanto che avrebbe già in mano l’accordo con il giocatore, pronto a lasciare il Manchester United in estate.

I Red Devils chiedono 10 milioni di euro per cedere l’attaccante sudamericano che quest’anno ha affrontato i giallorossi nel match di semifinale di Europa League, condannando la Roma all’eliminazione a suon di gol.

L’accordo, scrive il giornalista di Sportitalia su Twitter, può essere chiuso senza la partenza di Edin Dzeko. Seguiranno aggiornamenti su questa clamorosa indiscrezione di mercato, a poche ore dall’arrivo in Italia di Josè Mourinho.

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 30, 2021