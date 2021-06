Xhaka, Pinto prova ad accelerare: il gm in viaggio per Milano, incontro coi dirigenti dell’Arsenal

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuova accelerata della Roma per provare a chiudere l’affare Xhaka, centrocampista svizzero che Mourinho ha messo in cima alle sue richieste da nuovo tecnico dei giallorossi.

Il general manager Tiago Pinto, fa sapere il giornalista Gianluigi Longari di Sportitalia, è in viaggio per Milano proprio in questi minuti. Il dirigente portoghese incontrerà nel capoluogo lombardo emissari dell’Arsenal.

Nelle prossime ore previsto un viaggio a Milano del ds della #Roma Tiago Pinto. All’ordine del giorno il tentativo di accelerare per le trattative già avviate come quella con #Arsenal #AFC per #Xhaka. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) June 30, 2021

Si proverà dunque a trovare un punto d’incontro tra i due club: le posizioni infatti erano piuttosto distanti, con la Roma che non è disposta a raggiungere i 20 milioni chiesti dai Gunners. Chissà che l’incontro di oggi non serva a sbloccare la situazione. Seguiranno aggiornamenti.