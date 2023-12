MOURINHO: “Arbitro e VAR non mi lasciano tranquillo per domani. Berardi destabilizza il gioco, con me avrebbe problemi” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma, partita di campionato che si giocherà domani pomeriggio alle 18 al Mapei Stadium.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso rilasciate ai cronisti presenti a Trigoria sull’impegno di domani e sugli strascichi del pareggio col Servette:

Con quattro o cinque giocatori con la testa di Sinner che Roma sarebbe?

“Nello sport individuale sei da solo, non puoi condividere responsabilità. Per questo mi piacciono tanto gli sport individuali, come il tennis, serve coraggio. Quando perdi non puoi guardarti intorno, sei solo te. Ma da quello che ho letto o da qualche rumors, perdete tempo se pensate che vi dica a quali giocatori mi riferivo l’altro giorno. Internamente sì. Quando più è positivo il rapporto con una persona, è più confortabile stare a dire cose brutte. Io ho detto quello che ho pensato e continuo a pensare, ma il rapporto è molto buono e questo ci fa di nuovo stare insieme e andare a Sassuolo a prendere un risultato in una partita che per diversi motivi non sono molto confortabile”.

Che insidie ci sono domani?

“Il Sassuolo, bel progetto, bravi calciatori e bravo allenatore. Si prepara da una settimana a questa partita, e arriverà al top. Abbiamo sempre difficoltà contro di loro. Sono onesto, l’arbitro mi preoccupa: l’ho visto tre volte come quarto uomo, non ha la stabilità emozionale per una partita di questo livello. Il profilo dell’arbitro non mi lascia tranquillo, così come il VAR: è un arbitro con cui abbiamo avuto sfortuna. E poi Berardi, è un giocatore assolutamente fantastico, amo quel giocatore, ma bisogna avere più rispetto degli avversari e per il gioco: quello che fa per destabilizzare il gioco, prendere tutti in giro, prendere gialli, rigori inesistenti…è troppo. Lo amo e lo odio. Se fosse un giocatore mio, avrebbe grossi problemi con me, non mi piace per niente”.

Come si porta la squadra a livello successivo e avere più continuità? Si può addestrare questa cosa?

“Ai giocatori oggi ho detto che se vogliamo avere l’ambizione di volere di più, è questo profilo che ti fa stare in una zona di conforto. A me non piace. Preferirei giocare in una squadra che deve salvarsi, e che deve lottare per ogni punto, piuttosto che stare in una situazione di tranquillità. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo alzare il tono, essere meno superficiali, che è la parola che si adatta meglio. Io ho vinto il campionato col Real con 100 punti, e perso uno con 93. Dover vincere ogni partita è dura. Noi non abbiamo bisogno di vincere tutte le partite, perchè non abbiamo il potenziale di lottare con Inter e Juventus, ma lo abbiamo per stare quarti o quinti. Dobbiamo alzare il tono, ho spiegato che si può farlo lavorando in campo. Ma andiamo avanti, vediamo se riusciamo a migliorare questo aspetto. Fortunatamente dopo con la Fiorentina avremo una settimana di tempo per lavorare”.

Karsdorp ora è un titolare, quindi Mourinho dà una seconda possibilità a tutti…

“Seconda, terza, quarta…Possiamo parlare di Karsdorp, abbiamo avuto un problema, quasi divorzio, poi siamo tornati indietro. Domani gioca. Rick è Rick, ha le sue cose positive e le sue debolezze. Sta fresco, è uno dei pochi che può giocare in questa situazione di non stanchezza. Contro l’Udinese la panchina ha vinto la partita, mentre nell’ultima partita non ha cambiato niente. Ma non abbiamo pareggiato per loro, magari anche io ho sbagliato, ma non per i cambi ma per la squadra iniziale, ho scelto una squadra che non aveva compattezza sufficiente. Se stavamo 3 a 0 all’intervallo ora non stavamo parlando più di questo”.

Quale potenziale ha la Roma? A gennaio c’è da fare qualcosa per migliorare la squadra?

“In condizioni ideali, mi piacerebbe avere più opzioni, ma non voglio essere interpretato negativamente perchè conoscono perfettamente la nostra situazione. Siamo sottovalutati per tutto quello che abbiamo fatto: giocatori, staff, club. La mia squadra senza infortuni può lottare, ma senza Smalling per tre mesi, e ora metti due in più, perchè se non torna fino alla fine dell’anno, lui non ha fatto 68 allenamenti. Anche se torna nel 31 dicembre, ma torna a fare che? A giocare? Torna ad allenarsi. E non è che basta una settimana. Kumbulla e Smalling stanno fuori, Ndicka è venuto bene, fatto da Tiago Pinto, ma ricordo le sue parole: “Mister, è perfetto per panchina, e per crescere con te”. E ora è titolare fisso. Siamo in difficoltà lì. Però sono andato in una direzione mentale dove più che dire “voglio questo o quell’altro” sono in una direzione dove ho questi e cerco di fare il meglio con questi. Ndicka a gennaio va via, domani Mancini prenderà un giallo con Marcenaro dopo 10 minuti con Berardi e non lo avremo con la Fiorentina. Però andiamo avanti con forza”.

Internamente le è stato detto qualcosa sul mercato o sa già che non si potrà fare nulla?

“La situazione è complessa. Col FPF rischi che prendi un giocatore e poi non può giocare in Europa. E’ una situazione per proprietà e direttore a livello economico e giuridico, se poi a me arriva la possibilità di poter fare qualcosa, sarò molto contento. Se non è possibile, non è possibile, e andremo avanti. Vi saluto dicendo una cosa che mi ha detto un mio amico, che è anche un allenatore bravo: “Tu sai chi è davvero sfortunato del vostro secondo posto nel girone? La squadra di Champions che deve giocare contro di voi'”.