SASSUOLO-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho recupera Mancini, in gruppo anche nella rifinitura di oggi, e rimanda in campo la difesa obbligata con Llorente e Ndicka. A destra torna Karsdorp, a sinistra confermato Spinazzola.

A centrocampo Bove insidia Pellegrini, che al momento parte solo in leggero vantaggio sul giovane mediano ex Primavera. Le altre due maglie saranno affidate a Paredes e Cristante. In attacco confermati Dybala e Lukaku. Ok anche Renato Sanches, che partirà dalla panchina.

QUI SASSUOLO – Nel Sassuolo spazio all’ex Vina, che giocherà titolare a sinistra vista l’assenza di Viti. Il resto della difesa a 4 sarà completata da Toljan, Erlic e Tressoldi. A centrocampo la coppia dei centrali sarà formata da Boloca e Matheus Enrique, mentre la batteria dei trequartisti sarà composta da Berardi a destra, Thorstvedt (favorito su Bajrami) e Laurientè. La prima punta sarà Pinamonti.

IL METEO DEL MATCH – Domani a Sassuolo il tempo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, con una temperatura piuttosto rigida che scenderà intorno ai 3 gradi per l’inizio del match. Il terreno di gioco è previsto in buone condizioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste le probabili formazioni di Sassuolo-Roma, gara che si giocherà domenica 3 dicembre al Mapei Stadium, fischio d’inizio ore 18 e diretta TV su DAZN.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina, Boloca, Matheus Enrique, Berardi, Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku.

Giallorossi.net – A. Fiorini