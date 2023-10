MOURINHO: “Domani non farò troppo turnover, vogliamo vincere. L’Europa League? Il primo obiettivo è superare il turno” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Servette, secondo match del girone G di Europa League.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla partita di coppa che attende i suoi ragazzi domani sera all’Olimpico:

Da sosta a sosta ci sono 7 partite in 23 giorni, questo diventa l’elemento da gestire?

“È una situazione in cui non ci possiamo nascondere. È un problema reale per tutte le squadre che giocano in Europa. Si sta parlando tantissimo anche in altri Paesi. Ovviamente faremo qualche cambio. Ho già detto che Dybala sarà in panchina e non solo lui, 2-3-4 giocatori riposeranno, però vogliamo vincere la partita e per questo non sarà un turnover totale”

Frosinone e gli allenamenti le hanno fatto vedere i passi in avanti che si aspettava? Le pesa ancora di più non essere in panchina domani?

“Ho fiducia nei miei giocatori, nello staff, non essere in panchina può avere un piccolo impatto che dipende anche da come va la partita. Dopo la partita col Frosinone ho detto che non eravamo bravissimi come quando abbiamo perso non siamo tutti scarsi. Il giorno dopo la partita abbiamo lavorato su tutto quello che abbiamo fatto bene e su tutto quello che dobbiamo fare meglio.. Ovviamente è più facile lavorare sulle cose positive perché migliora autostima e fiducia. Però non puoi ignorare le cose che hai sbagliato e che devi far meglio. Contro il Frosinone non tutto è stato fatto al meglio. Oggi abbiamo lavorato in vista contro il Servette: fase difensiva, offensiva, senza grande intensità ovviamente. Questa è la situazione”

L’obiettivo è arrivare in fondo a questa coppa e provare a vincerla?

“È prematuro, il primo obiettivo è qualificarsi, il secondo è finire primi nel girone per evitare gli squali della Champions. Dobbiamo andare passo dopo passo, intanto qualificarsi per febbraio e poi vedere cosa succederà””

Bove può giocare domani? Quanto fa comodo vista l’assenza anche di Sanches?

“Lasciami fare un po’ lo scemo che ho anche il diritto di farlo. Quando parlate di Bove dobbiamo ricordare sempre com’era la situazione quando sono arrivato qua, dammi un po’ di credito per questo. Quando sono arrivato qui Bove stava andando in prestito a una squadra di Serie C. Bove giocherà anche domani, lavora sempre in modo incredibile anche quando non gioca e questa è una qualità incredibile nel calcio di oggi perché non è facile per i ragazzi oggi avere questa forza mentale di essere sempre uguali. Giocherà domani, è sempre positivo verso la squadra e sì, nella ripresa contro il Frosinone ha fatto meglio. L’orribile allenatore è molto orgoglioso di aver dato la possibilità a Bove, in due anni, di passare da un possibile prestito in Serie C a giocare in Europa”

Su Paredes: quanto dà in più alla Roma e quanto c’è da lavorare per migliore in fase di non possesso

“È tutto vero. Paredes è un prodotto finito come giocatore, non è un ragazzino in evoluzione. In fase offensiva mi è sempre piaciuto, adesso che lavoro con lui dico di più, lo amo con la palla e la squadra con lui è diventata una squadra che ha sempre o quasi sempre più possesso palla dell’avversario. Ha una grande tranquillità col pallone, senza è un pochino quello che siamo noi, non solo Leo. Non siamo una squadra molto veloce, non siamo una squadra con una transizione molto forte, non siamo questo. Cerchiamo di essere equilibrati come squadra, nell’ultima partita mi è piaciuto molto l’equilibrio che la squadra ha avuto. La vera opportunità che loro hanno avuto è quella del primo tempo, che è una palla in profondità diretta, in cui i difensori non sono stati bravi ad anticipare e leggere la profondità. Mi è sempre piaciuto tanto Nemanja, per questo ha giocato con me in 3 club diversi, ma mi piace molto anche Paredes”



Per il Servette è un match importantissimo

“È importante più per noi, perché la responsabilità è dalla nostra parte. Bisogna rispettare il Servette, non sta andando benissimo in campionato. Ha un buon allenatore, ci ho giocato contro ai tempi del Manchester United. Non è facile, per questo ho detto che cambierò 3/4 giocatori perché ho rispetto di loro. Auguro ai loro tifosi una bellissima serata, ma che tornino a casa con 0 punti”.





JOSE’ MOURINHO A SKY SPORT

Il significato di questa partita contro il Servette?

“Cercare il primo obiettivo di questa competizione, che è quello di qualificarci. Il secondo è arrivare primi, ma ora l’obiettivo è qualificarci. I tre punti fuori casa ci ha dato un po’ di fiducia, la gara in csa va vinta per metterci in buone condizioni per qualificarci. Loro hanno perso con lo Slavia ma hanno fatto buona qualificazione Champions, sono quasi andati ai gironi. Sono organizzati, l’allenatore lo conosco perché l’ho affrontato con lo Utd, è organizzato e le sue squadre hanno identità chiara. Non sarà facile ma vogliamo vincere”

Che tipo di gestione verrà fatta con Lukaku?

“Nessuna gestione. Dobbiamo gestire i giocatori con una storia clinica più complessa, con i giocatori che soffrono le tante partite, io mi fido dei feedback dei giocatori e delle loro sensazioni. Lukaku dice che ha bisogno di lavorare e per lui vuol dire giocare. Dobbiamo partire con Romelu e lui è molto felice di farlo”

C’è il problema numerico in difesa, la scelta di Cristante è la più affidabile?

“Abbiamo provato prima del Frosinone con altri giocatori lì e non c’è quella stabilità che volevamo, c’è già Ndicka che è un ragazzo che ha bisogno di imparare a giocare con noi, giocare con lui più un giocatore che non è un difensore diventa troppo complesso. Ci siamo fidati di Bryan e di far giocare Bove con Paredes, dobbiamo aspettare che Smalling e Llorente tornino”.

Sapete come si fa ad arrivare fino in fondo, ci vuole tanta energia…

“Lunghissima. Non solo questa competizione, anche la stagione. L’anno scorso abbiamo fatto due partite extra perché eravamo finiti secondi nel girone. Il primo obiettivo è qualificarci, poi finire primi ed evitare queste due gare di playoff. Pensare ora alla finale è prematuro, adesso pensiamo solo partita per partita”.