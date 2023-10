PAREDES: “Amo la Roma, darò sempre il massimo. Mourinho? Lo ringrazio, averlo come allenatore è un onore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Leandro Paredes interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Servette di Europa League, in programma giovedì sera allo Stadio Olimpico.

Di seguito tutte le parole del centrocampista argentino sull’impegno che attende la Roma in coppa:

Mourinho ha detto che è innamorato di te quando sei in possesso palla. Cosa sta cambiando dopo la la gara contro il Genoa?

“Prima di tutto ringrazio il mister, ma poi l’ho detto anche dopo Frosinone che abbiamo tanto margine per lavorare perché abbiamo una squadra forte che può fare meglio. Sicuramente tocca alzare il ritmo”

Sei pronto per essere un leader della squadra?

“Ho trovato una Roma molto cambiata e mi sento felice di essere qui, la mia famiglia è contenta. Mi sento pronto per questa sfida qui. Amo Roma e farò di tutto per dare il mio massimo, ogni giorno, ogni allenamento per vincere qualcosa con questa maglia”

Sei stato il club prestigiosi come PSG e Juve ma non eri al centro della squadra come sei qui. Questo per te sono cose che contano?

“Contano e tantissimo. Penso che quando sono stato qui sono stato bene. Al PSG sono stato benissimo i primi 3 anni, l’anno scorso alla Juve è stato un anno difficile. Quando sono arrivato qui il mister mi ha dato fiducia. Per me è molto importante la sua fiducia e quella dei compagni. Per me e la Roma è un onore avere lui come allenatore”

Che percentuale di condizione hai?

“Da quando sono arrivato mi sento in grado di poter fare 90′ come nell’ultima partita. Ho parlato col mister e non vuole che domani faccia tanti minuti, io volevo giocare, quindi per me è molto importante continuare a giocare così troverò il mio 100%”