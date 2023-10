“ON AIR!” – CIARDI: “Il main sponsor arabo è il dito o la luna?”, PIACENTINI: “Non ho digerito le parole di Mou su Rugani, fossi Ndicka lo denuncerei”, CORSI: “Elsha come Rizzitelli, si vede solo ad aprile-maggio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Il Servette è la squadra più abbordabile del girone e Mourinho metterà di sicuro mano al turnover, anche se non mi aspetto nessun recupero per la partita di domani sera. Paredes parla in conferenza stampa oggi, e quindi al 90% giocherà domani. L’argentino sta trovando condizione. Il paragone con Matic non regge, il serbo è un giocatore completo, che amava prendersi responsabilità, Paredes lo fa meno. Gli manca ancora un po’ di brillantezza, ha un ritmo molto compassato, da calcio argentino. Per me non è l’ideale per la Roma, ma la sua condizione sta migliorando e questo aiuta…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Main sponsor? Si parla di Riad, si è parlato anche di Riyhad Air ma non sembra questa la possibilità. Saranno scritte promozionali della città di Riad… Attorno alla metà di giugno avevamo saputo del pranzo di Mourinho col proprietario del fondo arabo sovrano. Canale Mou riusciamo sapere che l’allenatore avverte Dan Friedkin di questo incontro: si è parlato di tante cifre, ma fonte diretta abbiamo saputo 60 milioni annui per 3 anni, una cifra incalcolabile. E Mourinho la rifiuta. Era presente anche un super manager che cura l’immagine di sportivi, attori, calciatori…C’è rimasta un po’ di curiosità su questo incontro…E non parlo di Mourinho, ma del futuro della Roma…Domanda: ma il main sponsor ipotetico arabo è il dito o la luna?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La notizia del main sponsor penso che trapeli dal Campidoglio. Se la Roma conferma? Non confermano mai nulla, nemmeno che domani si gioca col Servette… Che domanda farei oggi a Mourinho? Io gli chiederei di Rugani, è una cosa che non ho digerito, è una cosa che mi ha distrutto, fossi Ndicka lo denuncerei…Ma Celik è così peggio di Rugani? Io Rugani non me lo prenderei manco regalato, sono sei anni che la Juve prova a cederlo in tutte le sessioni di mercato e non se l’è preso nessuno, e mo dobbiamo essere invidiosi di Rugani? Pensiamo di andare avanti tutto l’anno così? A me sembra che la rosa della Roma quest’anno sia più lunga. Rugani no, è troppo per me…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Inutile pensare a quello che succederà a giugno, ora concentriamoci su Servette, Cagliari e poi Monza dopo la sosta. Riad come main sponsor? I Firedkin devono fare gli interessi loro e nostri, e vanno a prendere soldi dove li trovano. Vediamo come finisce questa storia, ma non mi preoccupo della concorrenza di Riad per Expo 2030: gli facciamo 6-1 come il Bodo con la Roma. Friedkin come imprenditore è molto più bravo di me, e mi fido di lui…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Belotti merita spazio per come si è proposto quest’anno e per l’estate che ha vissuto, come un reietto, trattato come se non esistesse più. Per me meritava molto più spazio da diverse partite, domani sera avrà la chance per dire: “Guardate che io sono qua e lotto insieme a voi, nonostante c’è Lukaku…“… I 50mila fischietti dei tifosi interisti contro Lukaku? Speriamo, di solito queste cose portano bene… Riad come main sponsor? Noi dobbiamo pensare all’azienda Roma, nonostante il riflesso di fastidio che può creare questa partnership. Friedkin deve fare l’interesse della sua azienda, e la moralità nel mondo dell’economia non esiste…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “El Shaarawy? Lo possiamo paragonare a Rizzitelli, che si vedeva solo verso aprile-maggio… Io non lo critico per la tecnica, ma per il fatto che è moscio in una maniera clamorosa… Riad come sponsor? Mi sembra tanto fumo… A noi interessa Roma calcio, tanto l’altra Roma è andata…”

