Marcos Leonardo alla Roma rischia di saltare: no al prestito, il Milan pronto al sorpasso

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Marcos Leonardo alla Roma è tutt’altro che un affare fatto. Anzi, dopo le certezze dei giorni scorsi, ora sembra proprio che il trasferimento dell’attaccante brasiliano al club giallorosso sia in pericolosamente in bilico.

A scriverlo è l’edizione odierna de Il Romanista, che racconta come le ultime dal Brasile facciano pensare a una trattativa che rischia di sfumare definitivamente. I motivi? In primis la concorrenza, che si sta facendo sempre più numerosa e agguerrita.

Oltre a club inglesi e tedeschi (l’Eintracht Francoforte uno dei club più interessati), nelle ultime settimane pare essersi fatto sotto seriamente il Milan, con i dirigenti rossoneri che stanno muovendosi concretamente per portare Marcos Leonardo alla corte di Pioli.

A complicare il trasferimento alla Roma ci sarebbe poi il “tutto esaurito” nell’attacco giallorosso: a gennaio il brasiliano, qualora arrivasse a Trigoria, troverebbe davanti calciatori come Lukaku, Belotti, Azmoun, oltre a Dybala, El Shaarawy e il prossimo ritorno di Abraham.

Tiago Pinto aveva pensato per lui un trasferimento in prestito per sei mesi a un altro club di Serie A, uno scenario che però non sembra convincere il giocatore e il suo entourage. Che ora cominciano a guardare oltre la Roma.

Fonte: Il Romanista