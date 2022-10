MOURINHO: “Dybala giocherà, Zaniolo importantissimo per noi. Col Betis sarà dura, noi abbiamo in più i 60mila dell’Olimpico” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Betis.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma sull’impegno che attende i giallorossi domani sera allo Stadio Olimpico.

Mangiante (Sky Sport): “Che tipo di difficoltà si aspetta dal Betis? Come sta Dybala?

“Dybala sta bene, gioca. Il Betis ha qualità, un’identità chiara e un bravo allenatore, molto esperto. E’ una squadra che ha vinto in Spagna, e non lo puoi fare se non sei una squadra top. Partita difficile, anche per loro. Siamo undici contro undici, e contro i 60mila. Lì poi i suoi giocano tanto. Io mi fido dei miei 11, della panchina, e dei 60mila”.

Domanda di un giornalista spagnolo: “Zalewski lo vede anche dietro lo punte o solo di fascia?”

“Può giocare un po’ ovunque. La sua formazione la conoscete magari meglio di me, ora si è trasformato in questo giocatore. Nella sua nazionale che è di livello alto gioca in quella posizione. E’ un giocatore molto importante. Se sta in panchina o in campo non cambia niente, è molto importante per noi”.

Pugliese (Gazzetta dello Sport): “Se domani vincesse, sarebbe l’allenatore più vincente in assoluto nelle competizioni europee. E’ uno stimolo in più?”

“Non è uno stimolo in più. Quando arriverà la 107esima vittoria sarò orgoglioso, ma quando finisco la carriera. Ora mi interessa vincere la prossima, che è quella di domani ed è difficile. Ma non è per vincere una partita in più di Sir Alex, ma perchè abbiamo solo tre punti e ne abbiamo bisogno di altri”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “La Roma può giocare con Abraham e Belotti insieme?”

“I giocatori bravi possono giocare insieme, non è mai un problema. Per fare un altro esempio, all’inizio per tanti di voi, principalmente per quei fenomeni che parlano nelle radio e non vengono mai qui, sembrava impossibile far giocare Zaniolo, Dybala, Pellegrini e Abraham e invece hanno funzionato molto bene insieme. Belotti e Abraham possono giocare insieme, sta a noi allenatore trovare il momento e modo di farlo. Però ho bisogno di una buona Roma e con loro due insieme non è facile. Non voglio dire chi giocherà, il Betis ha tanti giocatori e non sappiamo chi giocherà, e siccome non lo so io non faccio commenti sulla nostra squadra. Partita molto difficile, 11 contro 11 più 60mila”.

Balzani (Leggo): “Zaniolo ha una media gol più che doppia rispetto al campionato. Perchè? E’ solo un caso?”

“E’ un giocatore di cui gli avversari si preoccupano. E’ un giocatore che non è egoista, ogni tanto prende decisioni individuali, ma non è un giocatore egoista, che pensa a sé stesso. Non è uno che si risparmia per avere energia per la finalizzazione, è uno che dà tutto per la squadra, è uno che difensivamente lavora tanto per la squadra. E per questo è normale che non segna 20 gol. Ma è un giocatore veramente importante per noi, e per me se segna meno non è una cosa drammatica. Ha segnato di più un Europa, magari in Serie A hanno un livello superiore di quelli incontrato in Conference ed Europa League, tolto Leicester e Betis”.

Austini (Il Tempo): “Quanto pesa aver preso 4 punti su campi difficili come quelli di Juve e Inter? Le parole di Mancini dopo il gol di Dybala sono lo specchio della mentalità che vuole?”

“Abbiamo perso contro Atalanta e Udinese quando abbiamo fatto 4 punti con loro l’anno scorso, mentre abbiamo preso 4 punti con Inter e Juventus e l’anno scorso zero. Non abbiamo guadagnato molto, ma dal punto di vista emozionale è stato importante, c’è un feeling diverso. La sconfitta contro l’Atalanta è stata analizzata ed è un ko diverso perché tu esci con una sensazione di superiorità, abbiamo perso ma siamo stati superiori, abbiamo giocato con fiducia. Prima della gara con l’Inter ho messo sul tavolo questa questione, cioè che potevamo vincere o perdere ma con la sensazione almeno di parità e non di inferiorità. L’anno scorso c’era sensazione di inferiorità, quest’anno no perché vogliamo uscire dal campo con una sensazione di superiorità e i giocatori lo stanno recependo. I punti con Inter e Juventus sono punti che portano qualcosa in più, Mancini è un trascinatore è uno che parla al momento giusto e sono contento di quello che è stato fatto”.

Zotti (Tele Radio Stereo): “Le condizioni di Pellegrini? Perché guarda le partite dal pullman quando è squalificato?”

“Non l’ho guardata dal pullman contro l’Inter, ero in un altro posto ed era un bel van. Mi piaceva sentire il rumore dello stadio, si capiva quando era gol dell’Inter, quando era gol della Roma, quando era quasi gol anche senza guardare la partita. Se si soffre più in panchina? Dentro al van è peggio. Su Pellegrini vediamo, qualche volta sapete più di me, dobbiamo allenarci e sentire anche lui. Sa che la partita è fondamentale per noi, io lo conosco bene e so perfettamente e se dice di no è no, perché non ha possibilità Se dice che sarà disponibile mi fido di lui. Aspetto quello che mi dirà lui più che lo staff medico, mi fido delle sue parole”.

