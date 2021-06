Mourinho fa il nome di Lloris: il francese può risolvere il problema della Roma in porta

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Tra Rui Patricio e Szczesny avanza la candidatura di Hugo Lloris, 34 anni, portiere del Tottenham e capitano della nazionale francese.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), è lui il nome fatto da Mourinho per risolvere il problema in porta che ha la Roma da anni.

Lloris ha il contratto in scadenza nel 2022 e attualmente guadagna 6 milioni a stagione, meno per la Roma che sfrutterebbe il decreto crescita. La Roma però deve trovare prima una sistemazione a Pau Lopez e Robin Olsen, rientrato alla base dopo l’esperienza all’Everton.

Piazzare lo svedese, che sarà protagonista all’Europeo, non dovrebbe essere difficile, mentre sistemare lo spagnolo sarà molto più complicato: ha un infortunio alla spalla e in queste condizioni sarà complicato trovare un acquirente senza rimetterci.

Il cartellino è stato pagato 24 milioni di euro, ha ancora tre anni di contratto e, per non realizzare una minusvalenza, la Roma dovrebbe incassarne 13 o 14. La soluzione più probabile è che possa andare in prestito a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport