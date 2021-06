Xhaka e Koopmeiners, la Roma vuole sistemare il centrocampo. Le richieste di Arsenal e AZ

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Roma a caccia di due mancini per il centrocampo, due calciatori di grande sostanza che darebbero un altro volto alla mediana fin troppo leggerina dei giallorossi.

Il primo è Granit Xhaka, 28 anni, leader e capitano dei Gunners: per Mourinho è un uomo squadra imprescindibile per il suo club, e lo vorrebbe con sé alla Roma. L’Arsenal però continua a chiedere 20 milioni, rallentando la trattativa. Tiago Pinto spera di portarlo a Trigoria per 15 milioni, anche considerando l’età del calciatore, che a settembre compirà 29 anni.

Il secondo è l’olandese Teun Koopmeiners, altro equilibratore del centrocampo. Giocatore carismatico, forte fisicamente, ma dotato di un buon tiro e di un passaggio preciso. L’Az Alkmaar, proprietaria del cartellino, chiede 18 milioni di euro. Anche qui c’è distanza con la Roma, che vuole abbassare il costo del cartellino. Tiago Pinto è al lavoro per chiudere al giusto prezzo.

Fonte: Gazzetta dello Sport