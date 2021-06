Zitti tutti, (non) parlano i Friedkin

EDITORIALE – Non è estate senza il frastuono del calciomercato, fatto ogni giorno di decine e decine di nomi che affollano giornali, social e siti web di vario genere. Ma mai come stavolta il mercato della Roma è fatto di supposizioni, di nomi sparati più o meno a casaccio in base a semplici intuizioni.

Perchè i Friedkin hanno dimostrato di lavorare in questo modo: zero proclami, nessun contatto con i media, e guai a far trapelare le loro mosse. Tutto si svolge nel massimo riserbo. E se all’inizio questa strategia comunicativa aveva lasciato qualche perplessità, la mossa di Mourinho ha spazzato via ogni dubbio su come hanno intenzione di muoversi i nuovi proprietari.

Fatti, non parole. E che fatti. Prima l’annuncio inaspettato dell’addio al progetto di Tor di Valle, quindi quello più prevedibile a Fonseca, seguito dall’incredibile comunicato del nuovo allenatore: Josè Mourinho. Una bomba. Portare alla Roma lo Special One non è una cosetta da tutti i giorni, ma una svolta epocale che trascina con sé una serie infinita di significati.

Ora il tifoso romanista segue le vicende di mercato senza patemi d’animo. Sicuro che la Roma farà le cose in grande. Lasciate che si scatenino nomi, giocatori nel mirino, e fantomatiche trattative. Seguite pure il susseguirsi di queste pseudo-indiscrezioni col sorriso sulle labbra: a parlare stavolta e più che mai saranno solo i comunicati ufficiali.

Le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Penso che sia lecito attendersi ancora qualcosa di grosso dai Friedkin. Un colpo alla Mourinho (o giù di lì) anche per il mercato dei calciatori. Di sicuro la Roma sarà tra le protagoniste sul mercato, e nel giro di un paio d’anni la squadra tornerà a competere per le primissime posizioni. E chissà, magari a vincere. Perchè è questo che i Friedkin vogliono fare. Senza proclami. In silenzio. E a colpi di comunicati ufficiali.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini