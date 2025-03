Mourinho fuori dall’Europa va all’attacco: “Spero che quello che è successo non sia collegato alla finale di Budapest” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Anche il Fenerbahce di José Mourinho saluta l’Europa League. Dopo il 3-1 subito in casa dai Rangers, i turchi hanno sfiorato una rimonta storica, ma si sono arresi ai calci di rigore. Lo Special One, però, non ci sta e punta il dito contro l’arbitraggio e il VAR, lamentando la mancata concessione di almeno tre rigori per la sua squadra.

In conferenza stampa, Mourinho ha espresso tutta la sua frustrazione, tornando anche sulla finale di Budapest e sulla squalifica ricevuta: “Siamo stati la miglior squadra in campo per 90 e 120 minuti. L’arbitro e il VAR hanno deciso che dovevamo andare ai rigori. Ci sono stati almeno tre episodi da penalty non concessi. Spero solo che tutto questo non sia una conseguenza della finale di Budapest. Dopo quella partita e la mia squalifica, ci sono state troppe situazioni strane contro di noi.” Una nuova stoccata dell’ex tecnico della Roma, che ancora una volta si sente vittima di decisioni arbitrali discutibili.

“We were the best team on the pitch by far!” A “sad” Jose Mourinho reacts to Fenerbahce’s Europa League exit… 📺 @tntsports & @discoveryplusUK | 🎙 @Becky_Ives_ pic.twitter.com/B73TEyKHEI — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 13, 2025