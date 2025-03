Athletic Club-Roma, la moviola: i giornali si spaccano sulla direzione arbitrale di Turpin

AS ROMA NEWS – I giornali si dividono nettamente sulla valutazione dell’arbitro Clement Turpin, direttore di gara francese che ieri sera ha inciso sul 3 a 1 finale di Athletic Club-Roma con un rosso a Hummels assegnato a inizio partita. Per il Corriere dello Sport la direzione del fischietto è gravemente insufficiente, mentre per la Gazzetta dello Sport è estremamente positiva, tanto da meritarsi un sette. Sufficiente per Tuttosport e Corriere della Sera, da 5 per Il Tempo.

IL CORRIERE DELLO SPORT Voto 4. L’uomo in trequarti, ovvero Clement Turpin e le sue maniche (lunghe) portate sempre a metà braccio, estate e inverno, condiziona pesantemente la partita del San Mamés. Il rosso a Hummels fa discutere, per dire che è un errore anche abbastanza chiaro, al quale il VAR difficilmente può mettere mano. Come possa essere una chiara occasione da gol a 40 metri dalla porta.

LA GAZZETTA DELLO SPORT Voto 7. Decisione giusta, l’arbitro giudica Hummels come ultimo uomo e in effetti Sannadi è lanciato a campo aperto e ha tutto lo spazio per andare verso la porta giallorossa

TUTTOSPORT Voto 6: Il rosso a Hummels è corretto così come il rigore concesso per il fallo su El Shaarawy

IL CORRIERE DELLA SERA Voto 6: Il rosso a Hummels è severo ma giusto. Lascia maltrattare troppo Dybala

IL TEMPO Voto 5: Il rosso è precipitoso vista la zona del campo e la possibilità di Mancini di recuperare. Giusto il rigore.