MOURINHO: “Giocherà la Roma migliore. Non esistono amichevoli, questa è la differenza di mentalità tra chi ha vinto tanti titoli e chi pochi” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – L’allenatore giallorosso Josè Mourinho parla in conferenza stampa da Praga alla vigilia della partita contro lo Slavia, quarta giornata del girone G dell’Europa League.

Queste le parole del tecnico della Roma sul match di coppa che attende i suoi ragazzi e sulle condizioni dei calciatori in vista della sfida di domani:

L’allenatore dello Slavia ha detto che per loro è la partita della vita. Per lei?

“Per me la partita della vita è la prossima, sempre. In questo siamo pari, è la partita della vita per lui e lo è anche per me”.

Si aspetta una partita più dura rispetto a Roma?

“Certo, l’ abbiamo segnato al primo minuto e due a zero dopo 20 minuti. La partita è stata sotto controllo. Lo Slavia è una squadra forte, giocatori di qualità, con organizzazione di qualità sia offensiva che difensiva, questo significa che l’allenatore è bravo. Noi siamo vicini alla qualificazione, loro non vicini vicini ma privilegiata rispetto a Servette e Sheriff. Sarà sicuramente una buona partita”.

Conosce Praga, le piace? Conosce i giocatori cechi?

“Purtroppo conosco aeroporti, alberghi, stadi di tutto il mondo. Belle città come Praga non conosco tanto, la mia vita non mi dà molto tempo per visitarla. I giocatori, ce ne sono tanti storici del vostro paese. Io ne ho avuto qualcuno di loro, ho avuto uno dei migliori portieri di sempre”.

Sarri ha detto che siete qua per fare un’amichevole. Che risponde? Pagano sarà titolare?

“No, Riccardo Pagano sarà in panchina. E’ qua per la sua evoluzione da giocatore, sarà un giocatore con un futuro spesso in conferenze come questa. Sta giocando tantissimo, l’anno scorso era un ragazzino di Primavera, sarà felice e lo siamo anche noi. Sarri? Se qualcuno si deve sentire offeso è la gente dello Slavia, non io. Sembra che lo Slavia sia una squadra senza qualità, io li rispetto, per me sono un’ottima squadra. La differenza tra un allenatore che ha vinto tanti titoli e uno che ne ha vinti pochi è questa mentalità, che non ci sono amichevoli. Delle parole di mister Sarri mi piacerebbe sentire la reazione della Lega, è stata una critica diretta. Aspetto…”

Ci saranno tutti i big o qualcuno riposerà?

“Faremo giocare tutti quelli che sono in una condizione che permette di fare due partite in tre giorni. Ci sono giocatori che giocano sempre ma che si sentono in una condizione importante. Come esempio, i tre difensori, si sentono bene e giocano tutti e tre. Svilar lo faò giocare perchè fa parte della sua evoluzione, e poi può esserci un altro cambio. Ma giocherà la squadra che penso sia la più forte”.

La strada più facile per arrivare in Champions?

“on lo so davvero. Ci proveremo in tutti e due i modi, proveremo ad arrivare tra le prime quattro, e vogliamo fare le cose serie per il terzo anno consecutivo in Europa. Ma non butteremo fuori una competizioni. Ci saranno difficoltà di qua e di là, ma questo è il mio modo di pensare, la prossima partita e la prossima competizione è la più importante. Ovviamente posso fare aggiustamento, proteggere un giocatore che non è nelle migliori condizioni. Ma dire che questa competizione non mi interessa non sono capace di farlo”