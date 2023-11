Lukaku gioca, Dybala parte dalla panchina. Mou cambia le fasce, rebus centrocampo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lukaku sì, Dybala nì. Josè Mourinho vuole preservare Paulo in vista del derby, dato che l’argentino non è in grado di affrontare tre partite in una settimana a ritmi alti. Per la Joya potrebbe esserci spazio a partita in corso, in caso di bisogno.

Discorso diverso per Romelu, che invece non ha problemi ad affrontare impegni ravvicinati. Il belga inoltre ha una striscia realizzativa da record in Europa (sempre a segno nelle ultime 14 partite) e non ha intenzione di restare a guardare. In coppia con lui dovrebbe esserci Belotti, considerando che Azmoun è inutilizzabile e che El Shaarawy potrebbe essere utile di nuovo a sinistra.

Zalewski è influenzato, e quindi in dubbio, ma il polacco proverà fino all’ultimo a scendere in campo. A destra invece Celik sarà preferito a Karsdorp. Poche novità sono attese in difesa e a centrocampo: confermati Mancini, Llorente e Ndicka, mentre in regia dovrebbe tornare Paredes.

In tre si contenderanno le due maglie da mezzali: Cristante e Bove partono in leggero vantaggio su Aouar, mentre ha poche chance di cominciare dall’inizio Renato Sanches, che avrà spazio a partita in corso. In porta riecco Svilar: per il serbo stasera un buon esame di maturità da superare.

Giallorossi.net – F. Turacciolo